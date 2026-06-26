Cumhuriyet Gazetesi Logo
Brezilya'dan FIFA'ya hakem başvurusu

Brezilya'dan FIFA'ya hakem başvurusu

26.06.2026 14:52:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Brezilya'dan FIFA'ya hakem başvurusu

Brezilya Futbol Federasyonu (CBF), İskoçya maçında Vinicius Junior'ın golünün iptal edilmesi nedeniyle FIFA'ya başvuruda bulundu. CBF, Meksikalı hakem Cesar Arturo Ramos'un Brezilya Milli Takımı maçlarında görevlendirilmemesini talep etti.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Brezilya Futbol Federasyonu, 2026 Dünya Kupası'nda İskoçya ile oynanan maçta Vinicius Junior'ın golünün iptal edilmesi nedeniyle FIFA'ya başvuruda bulundu.

Brezilya'nın 3-0 kazandığı karşılaşmada Real Madrid forması giyen Vinicius Junior'ın 22. dakikada attığı gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

VINICIUS'UN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Vinicius Junior, ceza sahası yakınlarında rakip savunma oyuncusu Jack Hendry'den topu çaldıktan sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu ağlara gönderdi.

Ancak Meksikalı hakem Cesar Arturo Ramos, video yardımcı hakemlerin tavsiyesiyle pozisyonu izledi ve Vinicius'un müdahale sırasında rakibine faul yaptığı gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

"BU BİR REZALET"

Kararın ardından Vinicius Junior'ın hakem César Arturo Ramos'a, "Bu bir rezalet" dediği aktarıldı. Brezilya cephesi, iptal kararının ardından maçın hakem yönetimine tepki gösterdi.

CBF'DEN FIFA'YA BAŞVURU

Brezilya Futbol Federasyonu, maçın hakemliğiyle ilgili resmi şikayetini FIFA'ya iletti. CBF Başkanı Samir Haud imzalı belgenin FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya gönderildiği belirtildi.

RAMOS İÇİN GÖREVLENDİRİLMEME TALEBİ

Samir Haud'un, VAR sisteminin yalnızca sahadaki açık hakem hatalarında kullanılması gerektiğini belirttiği aktarıldı.

CBF'nin ayrıca César Arturo Ramos'un bundan sonra Brezilya Milli Takımı maçlarında görevlendirilmemesini talep ettiği ifade edildi.

SIRADAKİ RAKİP JAPONYA

Brezilya, Dünya Kupası son 32 turunda 29 Haziran'da Japonya ile karşılaşacak.

İlgili Konular: #Dünya Kupası #Brezilya #hakem

İlgili Haberler

Nihat Kahveci'den Montella'ya sert tepki: 'Sizin düşmanınız yok bu ülkede'
Nihat Kahveci'den Montella'ya sert tepki: 'Sizin düşmanınız yok bu ülkede' A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD'yi 3-2 mağlup etti. Spor yorumcusu ve eski futbolcu Nihat Kahveci karşılaşmanın ardından Vincenzo Montella hakkında konuştu.
Jose Mourinho'dan dikkat çeken Dünya Kupası açıklaması
Jose Mourinho'dan dikkat çeken Dünya Kupası açıklaması İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho, İngiltere Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nı kazanabilecek kaliteye sahip olduğunu söyledi. Deneyimli teknik adam, İngiliz futbolunun güçlü oyuncu havuzuna dikkat çekerken medya baskısının etkisine de vurgu yaptı.
A Milli Takım'ın ABD galibiyeti dünya basınında: 'Türkler itibarını korudu'
A Milli Takım'ın ABD galibiyeti dünya basınında: 'Türkler itibarını korudu' A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'ndaki son maçında ABD'yi 3-2 yenerek turnuvaya veda etti. Bizim Çocuklar'ın galibiyeti dünya basınında yankı uyandırdı.