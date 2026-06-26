Brezilya'dan FIFA'ya hakem başvurusu

Brezilya Futbol Federasyonu, 2026 Dünya Kupası'nda İskoçya ile oynanan maçta Vinicius Junior'ın golünün iptal edilmesi nedeniyle FIFA'ya başvuruda bulundu.

Brezilya'nın 3-0 kazandığı karşılaşmada Real Madrid forması giyen Vinicius Junior'ın 22. dakikada attığı gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

VINICIUS'UN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Vinicius Junior, ceza sahası yakınlarında rakip savunma oyuncusu Jack Hendry'den topu çaldıktan sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu ağlara gönderdi.

Ancak Meksikalı hakem Cesar Arturo Ramos, video yardımcı hakemlerin tavsiyesiyle pozisyonu izledi ve Vinicius'un müdahale sırasında rakibine faul yaptığı gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

"BU BİR REZALET"

Kararın ardından Vinicius Junior'ın hakem César Arturo Ramos'a, "Bu bir rezalet" dediği aktarıldı. Brezilya cephesi, iptal kararının ardından maçın hakem yönetimine tepki gösterdi.

CBF'DEN FIFA'YA BAŞVURU

Brezilya Futbol Federasyonu, maçın hakemliğiyle ilgili resmi şikayetini FIFA'ya iletti. CBF Başkanı Samir Haud imzalı belgenin FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya gönderildiği belirtildi.

RAMOS İÇİN GÖREVLENDİRİLMEME TALEBİ

Samir Haud'un, VAR sisteminin yalnızca sahadaki açık hakem hatalarında kullanılması gerektiğini belirttiği aktarıldı.

CBF'nin ayrıca César Arturo Ramos'un bundan sonra Brezilya Milli Takımı maçlarında görevlendirilmemesini talep ettiği ifade edildi.

SIRADAKİ RAKİP JAPONYA

Brezilya, Dünya Kupası son 32 turunda 29 Haziran'da Japonya ile karşılaşacak.