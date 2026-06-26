Jose Mourinho'dan dikkat çeken Dünya Kupası açıklaması

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, İngiltere Milli Takımı'nın Dünya Kupası şansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Real Madrid teknik direktörü Mourinho, dünyanın en iyi futbolcularının büyük bölümünün İngiltere'de oynadığını belirterek İngiliz futbolunun seviyesine dikkat çekti.

"EN İYİ FUTBOLCULAR İNGİLTERE'DE"

Mourinho, İngiltere'nin güçlü bir oyuncu havuzuna sahip olduğunu söyledi.

Deneyimli teknik adam, "İngiltere Dünya Kupası'nı kazanabilir, ancak medyanın insanlar üzerinde çok büyük bir etkisi var. Ve Barcelona, Bayern, Real Madrid ve PSG'yi saymazsak, en iyi oyunculara sahipler" ifadelerini kullandı.

AVRUPA BAŞARILARINA DİKKAT ÇEKTİ

Mourinho, İngiliz takımlarının Avrupa kupalarındaki performansını da örnek gösterdi. Arsenal'in Şampiyonlar Ligi finalinde oynadığını, Crystal Palace'ın Konferans Ligi'ni kazandığını ve Aston Villa'nın Avrupa Ligi'nde şampiyon olduğunu belirten Mourinho, İngiliz futbolunun gücünü vurguladı.

MEDYA BASKISI VURGUSU

Jose Mourinho, İngiliz Milli Takımı'nın diğer takımlardan daha fazla medya baskısı altında olduğunu söyledi.

Mourinho, medyanın İngiliz taraftarlar ve kamuoyu üzerinde büyük etkisi olduğunu belirterek beklenti ve sorumluluk duygusunun takıma yansıdığını ifade etti.

"HER ZAMAN KAZANABİLECEKLERİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Beast Mode On Podcast'te konuşan Mourinho, İngiltere'nin teknik direktör kalitesine de değindi.

Jose Mourinho, "Her zaman iyi teknik direktörleri oldu. Ve yine iyi bir teknik direktörleri var. Her zaman Dünya Kupası'nı kazanabileceklerini düşünüyorum" dedi.