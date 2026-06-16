Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı I ve J Grubu'nda salı ve çarşamba sabahı oynanacak 4 maçla sürecek.

FRANSA - SENEGAL MAÇI SAAT KAÇTA?

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, I Grubu'nda Fransa ile Senegal, MetLife Stadı'nda TSİ 22.00'de karşılaşacak. Zorlu mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

IRAK - NORVEÇ MAÇI SAAT KAÇTA?

Grup I'nın bir diğer maçında Norveç, Boston'daki Gillette Stadyumu'nda TSİ 01:00'de Irak ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

ARJANTİN - CEZAYİR MAÇI SAAT KAÇTA?

J Grubu'nda Arjantin ile Cezayir, Arrowhead Stadı'nda TSİ 04.00'te oynayacak. Zorlu mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

AVUSTURYA - ÜRDÜN MAÇI SAAT KAÇTA?

Grubun bir diğer maçında ise Avusturya, San Francisco'daki Levi's Stadı'nda 07.00'de Ürdün ile karşılaşacak. Mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.