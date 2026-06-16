Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

16.06.2026 06:21:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Turnuva 16 Haziran akşamı ve 17 Haziran'ın erken saatlerinde oynanacak toplam dört maçla devam edecek.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı I ve J Grubu'nda salı ve çarşamba sabahı oynanacak 4 maçla sürecek.

FRANSA - SENEGAL MAÇI SAAT KAÇTA?

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, I Grubu'nda Fransa ile Senegal, MetLife Stadı'nda TSİ 22.00'de karşılaşacak. Zorlu mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

IRAK - NORVEÇ MAÇI SAAT KAÇTA?

Grup I'nın bir diğer maçında Norveç, Boston'daki Gillette Stadyumu'nda TSİ 01:00'de Irak ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

ARJANTİN - CEZAYİR MAÇI SAAT KAÇTA?

J Grubu'nda Arjantin ile Cezayir, Arrowhead Stadı'nda TSİ 04.00'te oynayacak. Zorlu mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

AVUSTURYA - ÜRDÜN MAÇI SAAT KAÇTA?

Grubun bir diğer maçında ise Avusturya, San Francisco'daki Levi's Stadı'nda 07.00'de Ürdün ile karşılaşacak. Mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

İlgili Konular: #fransa #Arjantin #2026 Dünya Kupası

İlgili Haberler

Muslera, Godin'in rekorunu kırdı: Uruguay, Suudi Arabistan engelini aşamadı
Muslera, Godin'in rekorunu kırdı: Uruguay, Suudi Arabistan engelini aşamadı 2026 Dünya Kupası'nda Uruguay, Suudi Arabistan ile 1-1 berabere kaldı. Fernando Muslera, Diego Godin'i geride bırakarak Uruguay formasıyla Dünya Kupası'nda maça çıkan en yaşlı oyuncu oldu.
4 gollü maçta kazanan çıkmadı: İran ve Yeni Zelanda, Dünya Kupası'na 1 puanla başladı
4 gollü maçta kazanan çıkmadı: İran ve Yeni Zelanda, Dünya Kupası'na 1 puanla başladı 2026 Dünya Kupası G Grubu'nda İran ile Yeni Zelanda, 2-2 berabere kaldı.
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Fatih Terim'e tepki: 'Kimden hesap soracaksın?'
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Fatih Terim'e tepki: 'Kimden hesap soracaksın?' Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, milli maç yorumlarıyla gündeme gelen Fatih Terim'e tepki gösterdi.