Muslera, Godin'in rekorunu kırdı: Uruguay, Suudi Arabistan engelini aşamadı

2026 Dünya Kupası H Grubu maçında Uruguay, Suudi Arabistan ile karşı karşıya geldi. ABD'de Miami'de oynanan maç 1-1 berabere tamamlandı.

Suudi Arabistan, 41. dakikada Abdullah Al Amri'nin attığı golle Uruguay karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Uruguay, Maxi Araujo'nun 80. dakikada attığı golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

FERNANDO MUSLERA'DAN REKOR

Fernando Muslera, Diego Godin'i geride bırakarak Uruguay formasıyla Dünya Kupası'nda maça çıkan en yaşlı oyuncu oldu. (39 yıl, 364 gün.) Suudi Arabistan maçıyla birlikte 136. maçına Muslera, Edinson Cavani'yi yakalayarak Uruguay tarihinin en çok maça çıkan 3. oyuncusu oldu.

Bu sonucun ardından iki takım da gruba ve turnuvaya birer puanla başladı.

Uruguay, gruptaki bir sonraki maç haftasında Yeşil Burun Adaları'na karşı puan mücadelesi verecek. Suudi Arabistan, bir sonraki maç haftasında İspanya ile karşılaşacak.