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Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

18.06.2026 05:37:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Turnuva 18 Haziran akşamı ve 19 Haziran'ın erken saatlerinde oynanacak toplam dört maçla devam edecek.
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2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı A ve B Grubu'nda perşembe akşamı ve cuma sabahı oynanacak 4 maçla sürecek.

ÇEKYA - GÜNEY KORE MAÇI SAAT KAÇTA?

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, A Grubu'nda Çekya ile Güney Afrika, Atlanta'daki Mercedes-Benz Stadyumu'nda TSİ 19:00'da karşılaşacak. Zorlu mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

İSVİÇRE - BOSNA HERSEK MAÇI SAAT KAÇTA?

B Grubu maçında İsviçre, Los Angeles'taki SoFi Stadyumu'nda TSİ 22:00'de Bosna Hersek ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

KANADA - KATAR MAÇI SAAT KAÇTA?

B Grubu'nun bir diğer maçında Kanada ile Katar, Vancouver'daki BC Place Stadı'nda 19 Haziran Cuma TSİ 01:00'de oynayacak. Zorlu mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

MEKSİKA - GÜNEY KORE MAÇI SAAT KAÇTA?

A Grubu'nda ise Meksika, Guadalajara'daki Akron Stadı'nda 19 Haziran Cuma TSİ 04:00'te Güney Kore ile karşılaşacak. Mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

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