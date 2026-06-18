Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı A ve B Grubu'nda perşembe akşamı ve cuma sabahı oynanacak 4 maçla sürecek.

ÇEKYA - GÜNEY KORE MAÇI SAAT KAÇTA?

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, A Grubu'nda Çekya ile Güney Afrika, Atlanta'daki Mercedes-Benz Stadyumu'nda TSİ 19:00'da karşılaşacak. Zorlu mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

İSVİÇRE - BOSNA HERSEK MAÇI SAAT KAÇTA?

B Grubu maçında İsviçre, Los Angeles'taki SoFi Stadyumu'nda TSİ 22:00'de Bosna Hersek ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

KANADA - KATAR MAÇI SAAT KAÇTA?

B Grubu'nun bir diğer maçında Kanada ile Katar, Vancouver'daki BC Place Stadı'nda 19 Haziran Cuma TSİ 01:00'de oynayacak. Zorlu mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

MEKSİKA - GÜNEY KORE MAÇI SAAT KAÇTA?

A Grubu'nda ise Meksika, Guadalajara'daki Akron Stadı'nda 19 Haziran Cuma TSİ 04:00'te Güney Kore ile karşılaşacak. Mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.