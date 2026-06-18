Gana Dünya Kupası'nda Panama'yı son dakikada yıktı!

Gana ile Panama, 2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu ilk maçında karşı karşıya geldi.

Kanada'nın Toronto kentinde bulunan BMO Field Stadı'nda oynanan mücadele Gana'nın 1-0'lık galibiyeti ile sona erdi.

Gana'ya galibiyeti getiren golü 90+5. dakikada Caleb Yirenkyi kaydetti.

TEK GOLLE KAZANDI

Bu sonuçla Gana maçtan 3 puanla ayrılırken Panama eli boş döndü.

Gana, grubun bir sonraki maçında 23 Haziran Salı günü TSİ 23:00'te İngiltere ile karşılaşacak. Panama ise 24 Haziran Çarşamba günü TSİ 02:00'de Hırvatistan ile mücadele edecek.