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Gana Dünya Kupası'nda Panama'yı son dakikada yıktı!

Gana Dünya Kupası'nda Panama'yı son dakikada yıktı!

18.06.2026 04:04:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Gana Dünya Kupası'nda Panama'yı son dakikada yıktı!

Gana, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında karşılaştığı Panama'yı 1-0 mağlup etti.
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Gana ile Panama, 2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu ilk maçında karşı karşıya geldi.

Kanada'nın Toronto kentinde bulunan BMO Field Stadı'nda oynanan mücadele Gana'nın 1-0'lık galibiyeti ile sona erdi.

Gana'ya galibiyeti getiren golü 90+5. dakikada Caleb Yirenkyi kaydetti.

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TEK GOLLE KAZANDI

Bu sonuçla Gana maçtan 3 puanla ayrılırken Panama eli boş döndü.

Gana, grubun bir sonraki maçında 23 Haziran Salı günü TSİ 23:00'te İngiltere ile karşılaşacak. Panama ise 24 Haziran Çarşamba günü TSİ 02:00'de Hırvatistan ile mücadele edecek.

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