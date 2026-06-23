Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı K ve L Grubu'nda salı akşamı ve çarşamba sabahı oynanacak 4 maçla sürecek.

PORTEKİZ - ÖZBEKİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, K Grubu'nda Portekiz ile Özbekistan, Houston'daki NRG Stadyumu'nda TSİ 20:00'de karşılaşacak. Zorlu mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

İNGİLTERE - GANA MAÇI SAAT KAÇTA?

L Grubu maçında İngiltere, Massachusetts'teki Boston Stadyumu'nda TSİ 23:00'te Gana ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

PANAMA - HIRVATİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

L Grubu'nun bir diğer maçında Panama ile Hırvatistan, Toronto'daki BMO Field Stadyumu'nda 24 Haziran Çarşamba TSİ 02:00'de karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

KOLOMBİYA - DEMOKRATİK KONGO MAÇI SAAT KAÇTA?

K Grubu'nun diğer maçında ise Kolombiya, Guadalajara Stadyumu'nda 24 Haziran Çarşamba TSİ 05:00'te Demokratik Kongo ile karşılaşacak. Mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.