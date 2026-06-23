Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

23.06.2026 05:37:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Turnuva 23 Haziran akşamı ve 24 Haziran'ın erken saatlerinde oynanacak toplam dört maçla devam edecek.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı K ve L Grubu'nda salı akşamı ve çarşamba sabahı oynanacak 4 maçla sürecek.

PORTEKİZ - ÖZBEKİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, K Grubu'nda Portekiz ile Özbekistan, Houston'daki NRG Stadyumu'nda TSİ 20:00'de karşılaşacak. Zorlu mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

İNGİLTERE - GANA MAÇI SAAT KAÇTA?

L Grubu maçında İngiltere, Massachusetts'teki Boston Stadyumu'nda TSİ 23:00'te Gana ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

PANAMA - HIRVATİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

L Grubu'nun bir diğer maçında Panama ile Hırvatistan, Toronto'daki BMO Field Stadyumu'nda 24 Haziran Çarşamba TSİ 02:00'de karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

KOLOMBİYA - DEMOKRATİK KONGO MAÇI SAAT KAÇTA?

K Grubu'nun diğer maçında ise Kolombiya, Guadalajara Stadyumu'nda 24 Haziran Çarşamba TSİ 05:00'te Demokratik Kongo ile karşılaşacak. Mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

İlgili Konular: #ingiltere #Portekiz #2026 Dünya Kupası

İlgili Haberler

Mbappe, Irak karşısında yıldızlaştı: Fransa son 32 turunu garantiledi
Mbappe, Irak karşısında yıldızlaştı: Fransa son 32 turunu garantiledi 2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu ikinci hafta maçında Fransa, Irak'ı 3-0 mağlup etti ve son 32 turuna yükselmeyi garantiledi.
Sergen Yalçın'dan Vincenzo Montella'ya sert eleştiri: 'Hangi başarıyla milli takıma teknik direktör oldu?'
Sergen Yalçın'dan Vincenzo Montella'ya sert eleştiri: 'Hangi başarıyla milli takıma teknik direktör oldu?' Sergen Yalçın, Dünya Kupası'ndan elenen A Milli Takım'ın hocası Vincenzo Montella ile ilgili seert eleştirilerde bulundu. Yalçın, Beşiktaş dönemiyle ilgili de konuştu.
Son 32'ye adını yazdırdı: Gol düellosunda kazanan Norveç
Son 32'ye adını yazdırdı: Gol düellosunda kazanan Norveç 2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu ikinci hafta maçında Norveç, Senegal'i 3-2 mağlup etti ve son 32 turuna yükselmeyi garantiledi.