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Ekvador ağlarını havalandırmıştı: Leroy Sane'den 92 yıl sonra tarihi gol

Ekvador ağlarını havalandırmıştı: Leroy Sane'den 92 yıl sonra tarihi gol

26.06.2026 03:04:00
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Cumhuriyet Spor
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Ekvador ağlarını havalandırmıştı: Leroy Sane'den 92 yıl sonra tarihi gol

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Leroy Sane, Almanya'nın Ekvador ile oynadığı maçta attığı golle Dünya Kupası tarihine geçti. Tecrübeli oyuncu, 92 yıl sonra Almanların turnuvadaki en erken ikinci golünü kaydetti.

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2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasının son haftasında Almanya ile Ekvador karşı karşıya geldi. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Galatasaraylı Leroy Sane, henüz maçın başında attığı golle adını tarihe yazdırdı.

DÜNYA KUPASI'NDA İLK GOLÜNÜ ATTI

Karşılaşmanın 2. dakikasında Florian Wirtz'in asistini gole çeviren Leroy Sane, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk gol sevincini yaşadı.

Yıldız futbolcu, Ekvador karşılaşmasıyla birlikte Dünya Kupası kariyerindeki beşinci maçına çıkarken, turnuvadaki ilk golünü kaydetti.

92 YIL SONRA TARİHE GEÇTİ

Sane'nin 2. dakikada bulduğu gol, Almanya'nın Dünya Kupası tarihindeki en erken ikinci gol olarak kayıtlara geçti.

Alman Milli Takımı adına turnuva tarihindeki en erken gol ise 1934 Dünya Kupası'nda Avusturya karşısında henüz 1. dakikada fileleri havalandıran Ernst Lehner'e ait.

Leroy Sane, 92 yıl sonra bu alandaki en hızlı ikinci gole imza atarak Almanya'nın Dünya Kupası tarihindeki özel istatistiklerden birine adını yazdırdı.

İlgili Konular: #Almanya #2026 Dünya Kupası #Leroy Sane

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