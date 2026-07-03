Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? (3 Temmuz - 4 Temmuz)

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı son 32 turunda cuma akşamı ve cumartesi sabahı oynanacak 3 maçla sürecek.
AVUSTRALYA - MISIR MAÇI SAAT KAÇTA?
Mısır, 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu maçında 3 Temmuz Perşembe günü TSİ 21:00'de Avustralya ile karşılaşacak. AT&T Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.
ARJANTİN - YEŞİL BURUN MAÇI SAAT KAÇTA?
Arjantin, 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu maçında 4 Temmuz Cumartesi günü TSİ 01:00'de Yeşil Burun ile karşılaşacak. Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.
KOLOMBİYA - GANA MAÇI SAAT KAÇTA?
Kolombiya, 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu maçında 4 Temmuz Cumartesi günü TSİ 04:30'da Cezayir ile karşılaşacak. Arrowhead Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.