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Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? (3 Temmuz - 4 Temmuz)

Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? (3 Temmuz - 4 Temmuz)

3.07.2026 06:40:00
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Cumhuriyet Spor
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Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? (3 Temmuz - 4 Temmuz)

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Turnuva 3 Temmuz akşamı ve 4 Temmuz'un erken saatlerinde oynanacak toplam üç maçla devam edecek.

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2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı son 32 turunda cuma akşamı ve cumartesi sabahı oynanacak 3 maçla sürecek.

AVUSTRALYA - MISIR MAÇI SAAT KAÇTA?

Mısır, 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu maçında 3 Temmuz Perşembe günü TSİ 21:00'de Avustralya ile karşılaşacak. AT&T Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

ARJANTİN - YEŞİL BURUN MAÇI SAAT KAÇTA?

Arjantin, 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu maçında 4 Temmuz Cumartesi günü TSİ 01:00'de Yeşil Burun ile karşılaşacak. Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

KOLOMBİYA - GANA MAÇI SAAT KAÇTA?

Kolombiya, 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu maçında 4 Temmuz Cumartesi günü TSİ 04:30'da Cezayir ile karşılaşacak. Arrowhead Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

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