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Meksika - İngiltere maçına 'fırtına' ertelemesi

Meksika - İngiltere maçına 'fırtına' ertelemesi

6.07.2026 02:24:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Meksika - İngiltere maçına 'fırtına' ertelemesi

2026 Dünya Kupası son 16 turunda Meksika ile İngiltere arasında oynanacak karşılaşma fırtına sebebiyle 1 saat ertelendi.

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2026 Dünya Kupası son 16 turunda Meksika ile İngiltere'nin karşılaşacağı maçın başlangıç saati ertelendi. 

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre; Meksika'da oynanacak olan ve TSİ 03.00'te başlaması planlanan karşılaşma hava koşulları sebebiyle 1 saat geç başlayacak. 

Yapılan açıklamada, Mexico City Stadyumu çevresindeki şiddetli yağmur, yıldırım ve gök gürültüsü nedeniyle fırtına protokolünün devreye alındığı belirtildi. 

Fırtına protokolü gereği, stadın 8 mil yarıçapındaki bir alanda yıldırım tespit edilmesi durumunda karşılaşma otomatik olarak 30 dakika erteleniyor. 

İlgili Konular: #ingiltere #Meksika #2026 Dünya Kupası

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