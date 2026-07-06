Meksika - İngiltere maçına 'fırtına' ertelemesi

2026 Dünya Kupası son 16 turunda Meksika ile İngiltere'nin karşılaşacağı maçın başlangıç saati ertelendi.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre; Meksika'da oynanacak olan ve TSİ 03.00'te başlaması planlanan karşılaşma hava koşulları sebebiyle 1 saat geç başlayacak.

Yapılan açıklamada, Mexico City Stadyumu çevresindeki şiddetli yağmur, yıldırım ve gök gürültüsü nedeniyle fırtına protokolünün devreye alındığı belirtildi.

Fırtına protokolü gereği, stadın 8 mil yarıçapındaki bir alanda yıldırım tespit edilmesi durumunda karşılaşma otomatik olarak 30 dakika erteleniyor.