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Carlo Ancelotti: 'Herkes hayal kırıklığına uğradı'

Carlo Ancelotti: 'Herkes hayal kırıklığına uğradı'

6.07.2026 02:42:00
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AA
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Carlo Ancelotti: 'Herkes hayal kırıklığına uğradı'

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Norveç'e 2-1 yenilerek turnuvaya veda eden Brezilya'nın teknik direktörü Carlo Ancelotti, "Herkes hayal kırıklığına uğradı, çok muazzam bir turnuva geçirmedik ama bu bir son değil yeni bir dönemin başlangıcı" dedi.

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New York New Jersey Stadı'nda maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Ancelotti, "İlk yarıda çok fırsatımız oldu, ikinci yarıda skor 0-0 devam ederken fırsatlar bulduk ama değerlendirmedik" şeklinde konuştu.

Ancelotti, "Herkes hayal kırıklığına uğradı, çok muazzam bir turnuva geçirmedik ama bugün kazanmayı da hak eden taraftık" dedi.

Turnuva sonrası Brezilya'nın geleceği hakkında ise İtalyan teknik adam, "Kendimizi geliştirmeliyiz. Bunu, bir son değil yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriyorum" ifadelerini kullandı.

Brezilya'nın elenmesi sonrası taraftar tepkisi hakkında ise "Bazen üzüntüyü ve yenilgiyi kabullenerek durumu yönetmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Milli takımın kadrosu ve gelecekteki yapılanması hakkında ise İtalyan teknik adam, "Yeni genç yeteneklere ihtiyacımız var. Yeni oyuncular aramıza katılabilir" dedi.

Norveç'e karşı maçta kullanılan ilk penaltının Guimaraes tarafından kaçırılması hakkında ise takımda Neymar ve Raphinha'dan sonra en iyi penaltı kullanan oyuncunun Guimaraes olduğunu belirlediklerini ve penaltının kullanıldığı 14. dakikada diğer iki oyuncunun sahada olmadığını hatırlattı.

BREZİLYA, 24 YILLIK HASRETE SON VEREMEDİ

1930'dan bu yana düzenlenen 22 Dünya Kupası'na katılan tek ülke Brezilya, 5 kez şampiyonluğa ulaştı.

Son şampiyonluğunu 2002'de elde eden "Sambacılar", 24 yıl sonra tekrar dünya futbolunun zirvesine çıkmayı hedefliyordu. Ama son 16 turunda turnuvaya veda etti.

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