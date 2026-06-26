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CANLI YAYIN: Türkiye - ABD | CANLI ANLATIM: 2026 Dünya Kupası D Grubu üçüncü maçı

CANLI YAYIN: Türkiye - ABD | CANLI ANLATIM: 2026 Dünya Kupası D Grubu üçüncü maçı

26.06.2026 03:40:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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CANLI YAYIN: Türkiye - ABD | CANLI ANLATIM: 2026 Dünya Kupası D Grubu üçüncü maçı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki son maçında ev sahibi ABD ile karşı karşıya gelecek. Mücadele ile ilgili tüm ayrıntılar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de…

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2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan A Milli Futbol Takımı, D Grubu üçüncü ve son maçında ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek.

Los Angeles Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Cezayir Futbol Federasyonundan Mustapha Ghorbal yönetecek. Ghorbal'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Mokrane Gourari ve Abbes Akram Zerhouni yapacak.

Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Abdülkerim, Ozan, Eren, Salih, Orkun, Arda, Kenan, Oğuz, Barış.

ABD: Turner, Scally, Robinson, McKenzie, Trusty, Berhalter, McKennie, Reyna, Aaronson, Pepi, Weah.

Grubun diğer maçında Avustralya ile Paraguay karşılaşacak. İki maç da aynı saatte başlayacak.

Son maçlar öncesinde ABD 6 puanla grubu lider tamamlamayı garantilerken, Avustralya ve Paraguay'ın 3'er puanı bulunuyor. Gruptan çıkma şansı kalmayan milli takım ise puanla tanışamadı.

Ay-yıldızlı ekipte bu maç öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

İlgili Konular: #ABD #A Milli Takım #2026 Dünya Kupası

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