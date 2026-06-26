CANLI YAYIN: Türkiye - ABD | CANLI ANLATIM: 2026 Dünya Kupası D Grubu üçüncü maçı

2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan A Milli Futbol Takımı, D Grubu üçüncü ve son maçında ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek.
Los Angeles Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Cezayir Futbol Federasyonundan Mustapha Ghorbal yönetecek. Ghorbal'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Mokrane Gourari ve Abbes Akram Zerhouni yapacak.
Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
11'LER
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Abdülkerim, Ozan, Eren, Salih, Orkun, Arda, Kenan, Oğuz, Barış.
ABD: Turner, Scally, Robinson, McKenzie, Trusty, Berhalter, McKennie, Reyna, Aaronson, Pepi, Weah.
Grubun diğer maçında Avustralya ile Paraguay karşılaşacak. İki maç da aynı saatte başlayacak.
Son maçlar öncesinde ABD 6 puanla grubu lider tamamlamayı garantilerken, Avustralya ve Paraguay'ın 3'er puanı bulunuyor. Gruptan çıkma şansı kalmayan milli takım ise puanla tanışamadı.
Ay-yıldızlı ekipte bu maç öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.