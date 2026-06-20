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CANLI YAYIN: Türkiye - Paraguay | CANLI ANLATIM: 2026 Dünya Kupası D Grubu ikinci maçı

CANLI YAYIN: Türkiye - Paraguay | CANLI ANLATIM: 2026 Dünya Kupası D Grubu ikinci maçı

20.06.2026 04:44:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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CANLI YAYIN: Türkiye - Paraguay | CANLI ANLATIM: 2026 Dünya Kupası D Grubu ikinci maçı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Mücadele ile ilgili tüm ayrıntılar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de…

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A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Kaliforniya eyaletine bağlı San Jose kentinde Paraguay ile karşı karşıya gelecek.

San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 06.00'da başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak. 

Müsabakayı El Salvador Futbol Federasyonundan Ivan Arcides Barton Cisneros yönetecek. Cisneros'un yardımcılıklarını aynı ülkeden David Moran ve Antonio Pupiro yapacak.

11'LER

Türkiye: Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Arda, Yunus, Kenan, Kerem.

Paraguay: Gill, Cacares, Gustavo Gomez, Alderete, Alonso, Diego Gomez, Cubas, Almiron, Galarza, Enciso, Pitta.

SAKAT VEYA CEZALI OYUNCU BULUNMUYOR

Ay-yıldızlı ekipte bu maç öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Milli takım gruptaki son maçını ise 26 Haziran'da Los Angeles'ta ABD ile oynayacak.

İlgili Konular: #A Milli Takım #Paraguay #2026 Dünya Kupası

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