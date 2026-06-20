CANLI YAYIN: Türkiye - Paraguay | CANLI ANLATIM: 2026 Dünya Kupası D Grubu ikinci maçı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Kaliforniya eyaletine bağlı San Jose kentinde Paraguay ile karşı karşıya gelecek.
San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 06.00'da başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak.
Müsabakayı El Salvador Futbol Federasyonundan Ivan Arcides Barton Cisneros yönetecek. Cisneros'un yardımcılıklarını aynı ülkeden David Moran ve Antonio Pupiro yapacak.
11'LER
Türkiye: Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Arda, Yunus, Kenan, Kerem.
Paraguay: Gill, Cacares, Gustavo Gomez, Alderete, Alonso, Diego Gomez, Cubas, Almiron, Galarza, Enciso, Pitta.
SAKAT VEYA CEZALI OYUNCU BULUNMUYOR
Ay-yıldızlı ekipte bu maç öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.
Milli takım gruptaki son maçını ise 26 Haziran'da Los Angeles'ta ABD ile oynayacak.