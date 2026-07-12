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Çeyrek final etabı sona erdi: Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

Çeyrek final etabı sona erdi: Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

12.07.2026 07:16:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Çeyrek final etabı sona erdi: Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final etabı tamamlandı ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

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2026 FIFA Dünya Kupası'nda son viraja girildi. Çeyrek final etabı, oynanan maçların ardından tamamlandı ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

FRANSA NET SKORLA KAZANDI

Çeyrek final etabının ilk maçında Fransa ile Fas karşı karşıya geldi.

Fransa, Kylian Mbappe ve Ousmane Dembele'nin golleriyle rakibini 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

İSPANYA YİNE SON DAKİKADA GÜLDÜ

Çeyrek finale Mikel Merino'nun son dakika golüyle çıkan İspanya ile turnuvanın ev sahiplerinden ABD'yi 4-1 mağlup ederek yükselen Belçika kozlarını paylaştı.

İspanya, karşılaşmadan 2-1'lik üstünlükle ayrılırken galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Fabian Ruiz ile 88. dakikada Mikel Merino kaydetti.

Bu skorun ardından "Matadorlar" adını yarı finale yazdırdı.

İNGİLTERE, UZATMADA YARI FİNALE ÇIKTI

Brezilya'yı eleyerek önemli bir sürprizle çeyrek finale gelen Norveç ile turnuvanın ev sahiplerinden Meksika'yı zorlu mücadele sonrası yenerek çeyrek finale çıkan İngiltere karşılaştı.

90 dakikası 1-1 biten maçta 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynandı.

93. dakikada öne geçen İngiltere, sahadan 2-1 galip ayrıldı ve yarı finale yükseldi.

İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri Jude Bellingham kaydetti.

MESSI VE ARKADAŞLARI, UZATMADA KAZANDI

2022 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin ile turnuvanın sürpriz ekiplerinden İsviçre, çeyrek finalde karşılaştı.

Kansas City Stadı'nda oynanan müsabakada kazanan taraf, 3-1'lik skorla Arjantin oldu.

"Tangocular" 112. dakikada Julian Alvarez ve 120+1. dakikada Lautaro Martinez'in attığı gollerle 3-1'i buldu.

Bu sonucun ardından Arjantin, yarı finale yükseldi. İsviçre ise organizasyona veda etti.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ VE MAÇ TARİHLERİ

Çeyrek final etabının tamamlanmasının ardından yarı final eşleşmeleri şöyle oluştu:

  • Fransa-İspanya
  • Arjantin-İngiltere

Fransa-İspanya maçı, 14 Temmuz Salı günü TSİ 22.00'de oynanacak.

Arjantin-İngiltere müsabakası ise 15 Temmuz Çarşamba günü TSİ 22.00'de oynanacak.

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