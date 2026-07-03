Cezayir'i 2 golle geçti: İsviçre son 16 biletini kaptı

2026 Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı devam etti. İsviçre ile Cezayir, adını son 16 turuna yazdırmak için karşı karşıya geldi. Mücadelede etkili bir oyun ortaya koyan İsviçre, aldığı sonuçla yoluna devam etti.

EMBOLO PERDEYİ AÇTI

İsviçre'nin Cezayir karşısındaki en önemli hücum silahlarından biri olan Breel Embolo, bu maçı da boş geçmedi. Yıldız futbolcu, 11. dakikada Johan Manzambi'nin asistinde topu ağlara göndererek ülkesini 1-0 öne geçirdi.

İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI

İsviçre, ikinci yarıya da hızlı başladı. Mücadelenin ikinci devresinin başlamasından 50 saniye sonra ön alan baskısıyla topu kazanan İsviçre'de Dan Ndoye, düzgün bir vuruşla farkı ikiye çıkardı.

NDOYE İLKİ YAŞADI

Dan Ndoye, Cezayir karşısında attığı golle Dünya Kupası'nda ilk kez gol sevinci yaşadı. 25 yaşındaki futbolcu, İsviçre'nin son 16 turuna yükselmesinde önemli rol oynadı.

RAKİP KOLOMBİYA VEYA GANA

İsviçre, Cezayir karşısında aldığı galibiyetle 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

İsviçre'nin bir sonraki turdaki rakibi, Kolombiya-Gana eşleşmesinin galibi olacak.