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Cristiano Ronaldo'dan Diogo Jota sözleri: 'Bizimle olduğunu biliyorduk'

Cristiano Ronaldo'dan Diogo Jota sözleri: 'Bizimle olduğunu biliyorduk'

3.07.2026 07:24:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Cristiano Ronaldo'dan Diogo Jota sözleri: 'Bizimle olduğunu biliyorduk'

Cristiano Ronaldo, Portekiz'in 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Hırvatistan'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.

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Portekiz Milli Takımı'nın yıldızı Cristiano Ronaldo, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Hırvatistan karşısında alınan 2-1'lik galibiyeti değerlendirdi. Karşılaşmada penaltıdan gol atan Ronaldo, maçın en iyi oyuncusu seçildi.

"ACI ÇEKMEYİ ÖĞRENMELİYİZ"

Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası gibi büyük turnuvalarda zorlu anların kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Ronaldo, "Bugün acının ne olduğunu öğrenmek zorunda kaldık. Bu büyüklükte bir turnuvayı kazanmak için acı çekmeyi öğrenmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"PENALTIDAN SONRA OYUN KOLAYLAŞTI"

Portekizli yıldız, Hırvatistan karşısında maçın seyirciler için ilgi çekici geçtiğini belirtti.

Ronaldo, "Seyirciler için çok ilgi çekici bir maçtı. İlk yarıda oyunu bir nebze kontrol ettik, ancak ikinci yarı daha kaotikti. Onlar gol attı ve biz biraz gerildik, ancak penaltıyı gole çevirdiğimizde duygusal bir kırılma yaşadık" dedi.

Tecrübeli futbolcu, "Bundan sonra oyun kolaylaştı. Hala bazı zorluklar yaşadık, ama bu turnuvanın doğası bu ve yolumuza devam etmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

JOTA'YA ÖZEL MESAJ

Ronaldo, son 16'ya yükselişi Diogo Jota'nın forma numarasıyla kutlaması hakkında da konuştu.

Portekizli futbolcu, "Bugün, yukarıdan bize ışık saçan Jota'mız için özel bir gün. Onun bizimle olduğunu biliyorduk ve anısını en iyi şekilde onurlandırmak için bugün kazanmalıydık" ifadelerini kullandı.

Diogo Jota ve kardeşi Andre Teixeira da Silva, 3 Temmuz 2025'te İspanya'da geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

MODRIC'E SAYGI

Cristiano Ronaldo, maçın ardından Luka Modric'e sarılmasıyla ilgili de açıklama yaptı. Ronaldo, "Evet, ona veda ettim. O bir futbol efsanesi olarak kalacak, neredeyse aynı yaştayız" dedi.

Portekizli yıldız, "Modric'in futbolda yapmaya devam ettiği şeyler için ona büyük saygı duyuyorum" sözleriyle Hırvat futbolcuya duyduğu saygıyı dile getirdi.

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