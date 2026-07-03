FIFA'dan Hırvatistan'ın iptal edilen golü için açıklama

FIFA, 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Hırvatistan'ın Portekiz'e 2-1 kaybettiği maçta iptal edilen gole ilişkin açıklama yaptı.

Hırvatistan'ın uzatma dakikalarında bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından Mario Pašalić'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle geçerli sayılmamıştı.

TEKNOLOJİ KARARI DESTEKLEDİ

FIFA, gol öncesi pozisyonda Igor Matanovic'in topa temas ettiğini açıkladı.

Açıklamada, "Trionda adlı resmi Dünya Kupası topuna entegre edilmiş Bağlantılı Top Teknolojisi'nin sağladığı verilere göre, Hırvatistan'ın 20 numaralı oyuncusu Igor Matanović'in gol öncesinde topa temas ettiği kanıtlanmıştır; bu da hakemin doğru bir şekilde ofsayt kararı vermesine ve golü iptal etmesine olanak sağlamıştır" ifadeleri kullanıldı.

SENSÖR VURGUSU

FIFA, resmi maç topunda yer alan sensörlerin karar sürecine katkı sağladığını belirtti. Açıklamada, "Trionda topunun içindeki IMU sensörleri en ufak dokunuşu bile algılayabiliyor ve hakemlere hızlı ve doğru kararlar alabilmeleri için eşi benzeri görülmemiş miktarda veri sağlıyor" denildi.

GOL VAR SONRASI İPTAL EDİLDİ

Pozisyonda Hırvat forvet Igor Matanovic'in ceza sahasında hava topuna müdahale ettiği, topun daha sonra Mario Pasalic'e sektiği aktarıldı. Hakem Espen Eskas, VAR incelemesinin ardından Pasalic'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

FIFA'nın açıklamasıyla birlikte kararın bağlantılı top teknolojisinden gelen verilerle desteklendiği bildirildi.