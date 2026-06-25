Cumhuriyet Gazetesi Logo
Christian Pulisic'ten Türkiye maçı açıklaması: 'Hedefimiz 3 puan'

Christian Pulisic'ten Türkiye maçı açıklaması: 'Hedefimiz 3 puan'

25.06.2026 01:33:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Christian Pulisic'ten Türkiye maçı açıklaması: 'Hedefimiz 3 puan'

ABD'li oyuncu Christian Pulisic, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki Türkiye maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Pulisic, Türkiye maçında 3 puan hedeflediklerini belirtti.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. maçında Türkiye'yle karşılaşacak ABD'de milli futbolcu Christian Pulisic, basın toplantısında konuştu.

Takımın kamp yaptığı Great Park Sports Complex'te basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Christian Pulisic, kendisini çok iyi hissettiğini söyledi.

"DÜNYA KUPASI'NDA YER ALMAK ÇOK ÖZEL"

Türkiye karşısında forma giymeyi ümit ettiğini dile getiren 27 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:

"İlk maçtan sonraki süreç benim için biraz zordu ama hiçbir zaman karamsarlığa kapılmadım. Takımdan ayrı kalmak istemediğim için bir an önce toparlanmaya çalıştım, bu süreçte takımımı destekleyebildiğim için mutluyum. Dünya Kupası'nda yer almak çok özel bir duygu. Sahada olup takıma her şekilde yardım etmeyi çok istiyorum. İlk iki maçtan aldığımız galibiyetlerle bir üst tura çıkmak çok keyifliydi, oynamasam bile bu takımın bir parçası olmak paha biçilemez."

"GALİBİYET MENTALİTESİ OLUŞTURDU"

İyi futbolcuların büyük anlarda devreye girmesi gerektiğinin altını çizen Pulisic, şöyle konuştu:

"Dünya Kupası, izlemesi çok heyecan verici bir serüven. Son maçtaki galibiyet bizde gerçek bir kazanma mantalitesi oluşturdu ve bu durum sonraki maçlarımıza da yansıyacak. Dünya Kupası maçları çok zorlu geçiyor ama hepimiz bir sonraki turlara galibiyetle gitmeye odaklandık."

İlgili Konular: #ABD #türkiye #Dünya Kupası #Christian Pulisic

İlgili Haberler

Vincenzo Montella'dan istifa sorusuna yanıt: 'Bunu bekleyen varsa...'
Vincenzo Montella'dan istifa sorusuna yanıt: 'Bunu bekleyen varsa...' A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ABD maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Kenan Yıldız'dan Dünya Kupası sözleri: 'Kötü oynayarak kaybettiğimizi düşünmüyorum'
Kenan Yıldız'dan Dünya Kupası sözleri: 'Kötü oynayarak kaybettiğimizi düşünmüyorum' A Milli Futbol Takımı'nın oyuncularından Kenan Yıldız, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki son maç öncesi düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktardı.
Son 32 turu için büyük adım: Bosna Hersek, Katar'ı Dünya Kupası dışına itti!
Son 32 turu için büyük adım: Bosna Hersek, Katar'ı Dünya Kupası dışına itti! 2026 Dünya Kupası B Grubu üçüncü haftasında Bosna Hersek, Katar'ı 3-1 mağlup etti.