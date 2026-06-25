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Kenan Yıldız'dan Dünya Kupası sözleri: 'Kötü oynayarak kaybettiğimizi düşünmüyorum'

Kenan Yıldız'dan Dünya Kupası sözleri: 'Kötü oynayarak kaybettiğimizi düşünmüyorum'

25.06.2026 00:59:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Kenan Yıldız'dan Dünya Kupası sözleri: 'Kötü oynayarak kaybettiğimizi düşünmüyorum'

A Milli Futbol Takımı'nın oyuncularından Kenan Yıldız, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki son maç öncesi düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktardı.
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A Milli Futbol Takım'ın son Dünya Kupası maçı öncesi milli oyuncu Kenan Yıldız açıklamalarda bulundu.

"KÖTÜ OYNAYARAK KAYBETTİĞİMİZİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Kenan Yıldız açıklamasında şu ifadeleri kullandı.

“Hepimiz çok üzgünüz. Ancak futbol bu. Bazen istediğinizi sahaya yansıtsanız bile skoru alamadığınız zamanlar oluyor. Kötü oynayarak kaybettiğimizi düşünmüyorum. Ancak maalesef skoru alamadık ve elendik. Şunu da eklemek istiyorum, 2 sene önce Avrupa Şampiyonası'nda en çok eleştirilen bendim. Futbolda her zaman değişkenlik gösteren unsurlar var. Ben her seferinde elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım.”

A Milli Futbol Takımı, 26 Haziran Cuma TSİ 05:00'te ev sahibi ABD ile karşılaşacak.

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