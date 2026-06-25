Son 32 turu için büyük adım: Bosna Hersek, Katar'ı Dünya Kupası dışına itti!

2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu’nun son hafta maçında Bosna Hersek ile Katar kozlarını paylaştı.

ABD'nin Seattle kentindeki Seattle Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Bosna Hersek, Katar'ı 3-1 mağlup etti.

Bosna Hersek'e galibiyeti getiren golleri 29. dakikasında Kerim Alajbegovic, 34. dakikada kendi kalesine Sultan Al-Brake ve 80. dakikada Ermin Mahmic attı. Katar'ın tek golü ise Hassan Alhaydos'tan geldi.

Grubu 3. sırada tamamlayan Bosna Hersek gruplarda en iyi 8 üçüncü arasına girip son 32'ye yükselmek için diğer gruplardaki maçların tamamlanmasını bekleyecek.

Katar ise 1 puanda kalarak turnuvaya veda etti.