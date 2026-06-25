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Son 32 turu için büyük adım: Bosna Hersek, Katar'ı Dünya Kupası dışına itti!

Son 32 turu için büyük adım: Bosna Hersek, Katar'ı Dünya Kupası dışına itti!

25.06.2026 00:03:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Son 32 turu için büyük adım: Bosna Hersek, Katar'ı Dünya Kupası dışına itti!

2026 Dünya Kupası B Grubu üçüncü haftasında Bosna Hersek, Katar'ı 3-1 mağlup etti.

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2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu’nun son hafta maçında Bosna Hersek ile Katar kozlarını paylaştı. 

ABD'nin Seattle kentindeki Seattle Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Bosna Hersek, Katar'ı 3-1 mağlup etti.

Bosna Hersek'e galibiyeti getiren golleri 29. dakikasında Kerim Alajbegovic, 34. dakikada kendi kalesine Sultan Al-Brake ve 80. dakikada Ermin Mahmic attı. Katar'ın tek golü ise Hassan Alhaydos'tan geldi.

Grubu 3. sırada tamamlayan Bosna Hersek gruplarda en iyi 8 üçüncü arasına girip son 32'ye yükselmek için diğer gruplardaki maçların tamamlanmasını bekleyecek.

Katar ise 1 puanda kalarak turnuvaya veda etti.

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