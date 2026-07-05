Cristiano Ronaldo'dan sert tepki: 'Ben istediğim zaman...'

Portekiz Milli Takımı'nın yıldızı Cristiano Ronaldo, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya ile oynanacak maç öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Tecrübeli futbolcu, kariyeri, Dünya Kupası hedefi ve kendisine yönelik eleştiriler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"23 YILDIR BENİ BİTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Cristiano Ronaldo, futbol kariyerinin ne zaman biteceğine kendisinin karar vereceğini söyledi.

Ronaldo, "Kariyerimi ben istediğim zaman sonlandıracağım. Siz gazeteciler istediğiniz zaman değil" ifadelerini kullandı.

Portekizli yıldız, uzun süredir kendisine yönelik eleştiriler olduğunu belirtti.

Ronaldo, "23 yıldır beni bitirmeye çalışıyorlar. Sonunda bunun zaman kaybı olduğunu anladılar. Deniyorlar, deniyorlar, sürekli deniyorlar" dedi.

"YAŞLANDIM VE ESKİSİ GİBİ DEĞİLİM"

Ronaldo, Dünya Kupası'nı kazanmanın kariyerindeki yerini değiştirmeyeceğini dile getirdi.

Tecrübeli futbolcu, "Dünya Kupası'nı kazansam da daha yüksekte olmam, kazanmasam da daha aşağıda olmam. Çok şükür hiçbir eksiğim yok. Tanrı bana çok cömert davrandı. Elbette kupayı kazanmak için buradayız ama sonunda sadece bir takım kazanacak" açıklamasında bulundu.

41 yaşında olduğunu hatırlatan Cristiano Ronaldo, performansına da değindi.

Ronaldo, "Evet, yaşlandım. 41 yaşındayım ve artık eskisi gibi değilim. Ancak hiçbir şey değişmedi. Ben hala gol atıyorum. Umarım yarın da gol atarım. Ben atamasam da umarım takım arkadaşlarımdan biri atar" dedi.

"FUTBOLA VEDA EDECEĞİM GÜN GELDİĞİNDE..."

Turnuvadaki gol sayısıyla ilgili de konuşan Ronaldo, şu ana kadar 3 gol attığını söyledi.

Portekizli yıldız, "Kupada şu ana kadar 3 gol attım. Bence fena sayılmam. Evet, daha fazla gol atanlar var. Çünkü çok iyi oynuyorlar. Ancak ben de fena değilim. Bakalım yarın gol atabilecek miyim? Göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo, bir gün futbolu bırakacağını ancak bunu rahat bir şekilde yapacağını belirtti.

Ronaldo, "Benim geri dönüş yapmamı istemiyorlar. Bir gün gelecek ve ben futbola veda edeceğim. O gün geldiğinde %100 vicdanım rahat bir şekilde gidiyor olacağım" dedi.

"BENİ SEVMEYEN GAZETECİLERLE KONUŞMAK..."

Ronaldo'ya, 41 yaşında Dünya Kupası'nda oynamanın en zor yanının ne olduğu soruldu.

Portekizli futbolcu bu soruya, "Siz gazetecilerle konuşmak. Özellikle beni sevmeyen gazetecilerle. Siz de onlardan birisiniz, biliyorum. İnsanların yüzlerini unutmam. Bir kez görmem yeterli" yanıtını verdi.