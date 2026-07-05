Vincenzo Italiano'dan uyarı: 'Oyuncularım biraz daha aç olmalı'

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı maçta Macaristan temsilcisi Mosonmagyar ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekip, gol sesi çıkmayan mücadeleden 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında hücumda istediği sonucu alamadı. İki takımın da yakaladığı fırsatlardan gol çıkmayınca karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

"KOLAY DEĞİLDİ"

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, takımın yoğun kamp sürecinden geçtiğini söyledi.

Italiano, "Aslında kolay değildi. Çünkü bu dönemde çok çalıştık. Neredeyse 8 gün oldu. Oyuncularda doğal olarak bir yorgunluk var. Aynı zamanda aramızda genç oyuncular da bulunuyor" ifadelerini kullandı.

"İLK MAÇA GÖRE DAHA HIZLIYDIK"

İtalyan teknik direktör, ilk maça göre bazı alanlarda gelişim gösterdiklerini belirtti.

Italiano, "İlk maça göre topla çok daha hızlıydık. Baskılarımız da daha etkiliydi ve set hücumlarımızı daha efektif yaptığımızı söyleyebilirim" dedi.

Vincenzo Italiano, hücum hattına bitiricilik konusunda mesaj verdi.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Ancak oyuncularımızın biraz daha aç, kale önünde daha acımasız ve daha yaratıcı olması gerekiyor. Yakaladığımız şansları daha iyi değerlendirmeliyiz" diye konuştu.

"MIDTJYLLAND MAÇINA YÜZDE 100 HAZIR OLAMAYACAK"

Italiano sözlerine şöyle devam etti:

"Gayet iyi çalıştığımızı söyleyebilirim. Sadece daha hızlı, daha şiddetli ve daha kaliteli olmamız gerekiyor. Böylece daha fazla gol üretebiliriz. Gol ürettikçe galibiyetler gelecektir. Bu transfer döneminde aramıza yeni arkadaşlar katılacak. Milli takımda Dünya Kupası'ndan da arkadaşlarımız gelecek."

"Sezonu erken açtık, bunu bilerek yaptık. Bu takım Midtjylland maçına %100 hazır olmayacak, bu bir gerçek. Fakat maçtan önce iyi bir kondisyona sahip olacak. Taktiksel olarak da iyi bir seviyede olacak. Lig başladığında %100 hazır olacağız."

"BEN ÇOK İSTEKLİYİM"

"Çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Ben gerçekten çok açım, çok istekliyim. Kulüp de gerçekten çok istekli. Uzun bir yolumuz var. İnanıyorum ki iyi çalışırsak ödülünü alacağız."