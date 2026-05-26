Dev turnuvada ilkler yaşanabilir: İşte 2026 Dünya Kupası'nda kırılması beklenen rekorlar...

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası, sadece katılımcı sayısı ve yeni formatıyla değil, futbol tarihinin en köklü istatistiklerini altüst etmeye hazırlanmasıyla da şimdiden tarihe geçmeye aday. 48 takımın katılımıyla düzenlenecek tarihin bu en geniş kapsamlı turnuvası, yeşil sahaların efsane isimlerine yeni unvanlar kazandırmaya oldukça yakın.

Kuzey Amerika'nın ev sahipliğindeki dev organizasyon öncesinde, futbol dünyasının iki büyük ismi Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo başta olmak üzere, yıldız isimler uzun yıllardır kırılmamış rekorları geride bırakabilir.

MESSI VE RONALDO 6 TURNUVADA FORMA GİYDİ

Dünya kupası tarihinde 5 farklı turnuvada oynamayı başaran elit oyuncu grubunun zirvesindeki Messi ve Ronaldo 2026'da futbol tarihinde daha önce hiç ulaşılamamış bir seviyeye adım atabilir.

İlk kez 2006 yılında Dünya Kupası sahnesine çıkan Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, Kuzey Amerika'da bir dakika bile süre almaları halinde 6 farklı Dünya Kupası turnuvasında sahaya çıkan ilk futbolcular olarak tarihe geçecek.

RONALDO'DAN "6'DA 6" HEDEFİ

Halihazırda 5 farklı Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 2026'da ağları bir kez daha havalandırırsa, katıldığı 6 turnuvanın tamamında gol bulma başarısı gösteren erişilmesi çok zor bir rekorun tek sahibi olacak.

MİROSLAV KLOSE'NİN GOL REKORU TEHLİKEDE

Alman panzeri Miroslav Klose'nin 16 gollü "Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu" unvanı, 2026 yılında iki süper yıldızın doğrudan tehdidi altında bulunuyor.

Fransa formasıyla henüz genç yaşında 12 Dünya Kupası golüne ulaşan Kylian Mbappe, Klose'nin rekorunu kırmaya en yakın adaylardan biri. Turnuvanın 104 maça çıkması ve grup aşamasındaki olası zayıf rakipler, Mbappe'nin aradaki 4 gollük farkı kapatmasını kolaylaştırabilir.

Turnuva kariyerinde 13 golü bulunan Arjantinli efsane Lionel Messi de atacağı 3 golle efsane Pele ve Ronaldo Nazario'yu geride bırakıp, 4 golle Klose'nin tüm zamanlar rekorunu geride bırakabilir.

MESSI'NİN GÖZÜ PELE'NİN YARIM ASIRLIK REKORUNDA

Futbolun kralı Pele'nin Dünya Kupası tarihindeki en büyük miraslarından biri olan asist liderliği unvanı, 2026'da el değiştirebilir.

Turnuva tarihinde 8 asisti bulunan Lionel Messi, Kuzey Amerika'da yapacağı 2 asistle Pele'nin 10 asistlik tüm zamanlar rekorunu yakalayacak, 3. asistinde ise rekoru tek başına ele geçirecek.

KATAR'DA KIRILAN GOL REKORU GEÇİLEBİLİR

2026 Dünya Kupası, takım sayısının 48'e, toplam maç sayısının ise 104'e yükselmesiyle turnuva genelinde atılan toplam gol sayısında tarihi bir patlamaya sahne olacak.

2022 Katar'da atılan 172 golle kırılan "bir turnuvada atılan en çok gol" rekoru, 2026'da oynanacak fazladan 40 maçın etkisiyle tamamen tarihe gömülecek. 2026 Dünya Kupası, futbol tarihinin en çok gol atılan organizasyonu unvanını daha turnuvanın ortasında eline alacak.