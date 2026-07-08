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Dünya Kupası finalleri için özel top

Dünya Kupası finalleri için özel top

8.07.2026 13:15:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Dünya Kupası finalleri için özel top

Spor giyim markası adidas, 2026 FIFA Dünya Kupası’nın yarı finalleri, üçüncülük maçı ve finalinde kullanılacak resmi maç topu TRIONDA FINAL'i tanıttı.

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Ekim 2025’te tanıtılan TRIONDA resmi maç topundan ilham alan TRIONDA FINAL, aynı performans odaklı yapıyı korurken resmi maç topunun tasarımını ileri taşıyor. adidas, FIFA Dünya Kupası tarihinde ilk kez geleneksel renk güncellemesinin ötesine geçerek turnuvanın kapanış maçlarının büyüklüğünü yansıtan özel bir tasarım sunuyor. Dünya Kupası kupasına gönderme yapan premium altın detaylar, topun görünümünü ve hissini yükselten siyah zeminle birleşerek turnuvanın final aşaması için güçlü ve rafine bir görsel kimlik yaratıyor. Dinamik pembe ve kırmızı vurgular, topa enerji katarken sahada giyilen kramponlarla görsel bir bağ kuruyor.

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TRIONDA FINAL, doğrudan panel grafiklerine entegre edilen güçlü tipografik yaklaşımla, turnuvanın kaderini belirleyen maçlara ev sahipliği yapan şehirleri onurlandırıyor. Final aşamasına ev sahipliği yapacak dört şehir; Dallas, Atlanta, Miami ve New York / New Jersey, tasarımın ana bloklarında öne çıkarken, diğer ev sahibi şehirler üçgen grafik öğeler içinde konumlandırılıyor. Yarı finaller, üçüncülük maçı ve final için özel olarak tasarlanan TRIONDA FINAL, altın, beyaz ve siyah renklerden oluşan yeni premium tasarımıyla öne çıkıyor.

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İlgili Konular: #Dünya Kupası #final

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