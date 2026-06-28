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Dünya Kupası'na grup aşamasında veda ettiler: İskoçya'da Steve Clarke dönemi kapandı

Dünya Kupası'na grup aşamasında veda ettiler: İskoçya'da Steve Clarke dönemi kapandı

28.06.2026 03:07:00
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Dünya Kupası'na grup aşamasında veda ettiler: İskoçya'da Steve Clarke dönemi kapandı

Dünya Kupası'nda grup aşamasında elenen İskoçya'da teknik direktör Steve Clarke görevinden istifa etti.

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İskoçya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından milli takım teknik direktörü Steve Clarke, görevinden istifa etti.

7 yıldır İskoçya Milli Takımı'nı çalıştıran Clarke, yaptığı açıklamada "Bu vedanın en duygusal kısmı, onlar olmasaydı 2019'dan bugüne kadar biriktirdiğimiz hiçbir anıya sahip olamayacağımız oyuncularım içindir. Onların teknik direktörü olarak anılmak gerçekten bir onurdu" ifadelerini kullandı.

Clarke yönetimindeki İskoçya, 28 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'nda C Grubu'nu 3 puanla üçüncü sırada tamamladı. En iyi üçüncüler kontenjanı için Hırvatistan-Gana maçının sonucunu bekleyen İskoçya, Hırvatistan'ın sahadan 2-1 galip ayrılmasıyla turnuvaya veda etti.

İskoçya, bugüne kadar katıldığı Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkma başarısını gösteremedi.

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