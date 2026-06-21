Dünya Kupası'na Inao Oulai damgası

Trabzonspor'un genç yıldızı Inao Oulai, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda sergilediği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Fildişi Sahili'nin Almanya'ya 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkan genç orta saha, istatistikleri ve sahadaki etkili oyunuyla maçın öne çıkan isimlerinden biri oldu.

ALMANYA KARŞISINDA PARLADI

Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Almanya'ya karşı orta sahada etkili bir görüntü çizen Oulai, top kullanımı, mücadele gücü ve oyun görüşüyle dikkat çekti. Karşılaşmanın ardından sosyal medyada genç oyuncunun performansına yönelik çok sayıda olumlu yorum yapılırken, çeşitli spor platformları da Oulai'yi maçın dikkat çeken isimleri arasında gösterdi.

İSTATİSTİKLERİ GÖZ DOLDURDU

Mücadelede 73 kez topla buluşan Oulai, yaptığı 50 pasın 45'inde isabet sağlayarak yüzde 90 pas başarısı yakaladı. Rakip yarı sahadaki 35 pasının 32'sini doğru kullanan genç futbolcu, bu alanda yüzde 91'lik başarı oranına ulaştı.

Altı uzun pas denemesinin dördünde isabet sağlayan Oulai, oyun kurulumunda da takımına önemli katkı verdi. Genç oyuncu ayrıca girdiği 14 ikili mücadelenin 10'unu kazanırken, yaptığı 5 top sürme girişiminin tamamında başarılı oldu.

Savunmada da etkili bir performans ortaya koyan Oulai; 2 pas arası, 2 tehlike engelleme, 1 şut engelleme ve 4 top kazanma istatistiği üretti. Karşılaşmada 1 kilit pas veren genç yıldız, topu toplam 203.2 metre taşıyarak hücum geçişlerinde de önemli rol oynadı.

TRABZONSPOR TARAFTARLARINI HEYECANLANDIRDI

Sezon başında Trabzonspor kadrosuna katılan ve kısa sürede dikkat çeken isimlerden biri haline gelen Oulai'nin Dünya Kupası'ndaki performansı bordo-mavili taraftarları da heyecanlandırdı. Devre arasında birçok kulübün radarına giren genç futbolcu, Almanya karşısındaki performansıyla potansiyelini bir kez daha ortaya koydu.

AFRİKA BASININDAN ÖVGÜ

Oulai'nin performansı uluslararası basında da geniş yankı uyandırdı. Afrika futboluna yönelik yayın yapan platformlar genç oyuncuyu "Fildişi Sahili'nin yeni cevheri" olarak tanımlarken, birçok yorumcu Oulai'nin turnuvanın sürpriz yıldız adaylarından biri olabileceğini dile getirdi.

Afrika basınında yer alan analizlerde, Trabzonsporlu futbolcu için "2026 Dünya Kupası'nın sürpriz yıldız adaylarından biri" değerlendirmesi yapılırken, genç oyuncunun gelecekte Avrupa'nın üst düzey liglerinde forma giyebilecek potansiyele sahip olduğu vurgulandı.