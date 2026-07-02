FIFA'dan Dünya Kupası'nda ırkçı taciz uyarısı

FIFA Sosyal Medya Koruma Servisi, 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasında sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlara ilişkin verileri açıkladı.

FIFA'dan yapılan açıklamada, grup aşamasında 6 milyondan fazla gönderi ve yorumun tarandığı belirtildi.

89 BİN TACİZ İÇERİKLİ PAYLAŞIM TESPİT EDİLDİ

Açıklamada, taranan içeriklerden 225 bininin incelemeye yönlendirildiği ve bu incelemeler sonucunda 89 bin taciz içerikli gönderi tespit edildiği kaydedildi.

FIFA, çevrimiçi tacizle mücadele kapsamında ileri düzey inceleme gerektiren bin hesabın belirlendiğini duyurdu.

181 BİN YORUM GİZLENDİ

Moderasyon çalışmaları kapsamında 181 bin nefret içerikli yorumun gizlendiği aktarıldı. FIFA, sosyal medya platformlarındaki zararlı içeriklerin oyuncular üzerindeki etkisine dikkat çekti.

IRKÇI TACİZ ARTIŞ GÖSTERDİ

Açıklamada, her türlü ırkçı tacizin, tespit edilen tüm çevrimiçi taciz vakalarının yüzde 11'ini oluşturduğu belirtildi. FIFA, bu kapsamda en ağır hakaret içeren içeriklerin de yer aldığını ifade etti.

"OYUNCULARIN ESENLİĞİ AÇISINDAN KALICI BİR TEHDİT"

FIFA Sosyal Medya Koruma Servisi'nin son bulgularına göre, ırkçı tacizin giderek arttığı vurgulandı.

Açıklamada, "Irkçı taciz giderek artıyor ve oyuncuların esenliği açısından kalıcı bir tehdit oluşturuyor" uyarısında bulunuldu.