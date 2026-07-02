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Pape Thiaw'dan Belçika mağlubiyeti sonrası dikkat çeken açıklama

Pape Thiaw'dan Belçika mağlubiyeti sonrası dikkat çeken açıklama

2.07.2026 03:24:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Pape Thiaw'dan Belçika mağlubiyeti sonrası dikkat çeken açıklama

Senegal Teknik Direktörü Pape Thiaw, Belçika'ya 3-2 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Thiaw, yenilginin acı verdiğini ancak oyuncularını gösterdikleri mücadele nedeniyle tebrik etmek gerektiğini söyledi.

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Senegal Teknik Direktörü Pape Thiaw, Belçika karşısında alınan 3-2'lik yenilginin ardından konuştu. Senegal, 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve uzatmalarda gelen penaltı golüyle sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

"ACI VERİCİ"

Pape Thiaw, Belçika karşısında alınan yenilginin kendileri için acı verici olduğunu söyledi.

Thiaw, "Hakemin kararı hakkında yorum yapmak istemiyorum. Acı verici ama takımımızı ellerinden gelenin en iyisini yaptıkları için tebrik etmeliyiz. İki gollük üstünlüğümüzü iyi yönetemedik" ifadelerini kullandı.

"PENALTI HAKKINDA FAZLA KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Karşılaşmanın uzatma bölümünde Belçika'ya galibiyeti getiren gol penaltıdan geldi. Senegal Teknik Direktörü, bu pozisyonla ilgili detaylı yorum yapmaktan kaçındı.

Thiaw, "Herkes penaltı hakkında kendi görüşünü dile getirebilir, ama ben bu konuda fazla konuşmak istemiyorum" dedi.

"FUTBOL BÖYLE BİR ŞEY"

Pape Thiaw, maçın ilerleyen bölümünde bazı oyuncuların fiziksel sorunlar yaşadığını belirtti.

Thiaw, "Bazı fiziksel sorunlar yaşadık, bazı oyuncular yorgundu, bu yüzden oyuncu değişikliği yapmak zorunda kaldık. Bunu kabul etmeliyiz; futbol böyle bir şey" açıklamasını yaptı.

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