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FIFA'dan Dünya Kupası öncesi Haiti formasına yasak!

FIFA'dan Dünya Kupası öncesi Haiti formasına yasak!

11.06.2026 12:05:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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FIFA'dan Dünya Kupası öncesi Haiti formasına yasak!

FIFA, Dünya Kupası'nda ilk maçına pazar günü çıkacak Haiti'nin formasında siyasi unsur buldu. Haiti'nin ilk maçına sayılı günler kala forma değiştirildi.

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Dünya Kupası'nda ilk maçına pazar günü İskoçya karşısında çıkacak Haiti, ilk maçına günler kala formasını değiştirmek zorunda kaldı.

FIFA, Haiti'nin Dünya Kupası için hazırlanan formasında siyasi unsur buldu. Bu gelişmenin ardından Haiti'nin formaları değişti. FIFA kuralları, forma ve ekipmanların üzerinde, "Siyasi, dini veya kişisel mesajlar ya da sloganlar"ın yer almasına izin vermiyor.

FIFA'nın Haiti'nin formasında bulduğu siyasi unsurun, 1803'te gerçekleşen ve ülkenin bağımsızlığını kazandığı Vertieres Savaşı'nı tasvir eden bir resimle ilgili olduğu belirtildi.

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FORMA ÜRETİCİSİNDEN AÇIKLAMA

FIFA'nın Haiti formasıyla ilgili kararının ardından Güney Afrikalı forma üreticisi Saeta'dan açıklama geldi.

Saeta'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Haiti Futbol Federasyonu ile yakın iş birliği içinde çalışarak, süreç boyunca hedefimiz Haiti halkının gururunu, direncini ve ruhunu kutlayan bir forma yaratmaktı.

Birkaç ay boyunca çeşitli konseptler geliştirildi ve ardından FIFA'nın standart onay sürecine sunuldu. Saeta tarafından sunulan nihai tasarım, Haiti'nin geleceğine katkıda bulunan erkek ve kadınlara bir övgü niteliğindeydi ve siyasi bir mesaj içermiyordu.

İnceleme sürecinde FIFA, bazı görsel unsurların ekipman yönetmelikleri kapsamında farklı şekilde yorumlanabileceğine kadar verdi ve nihayetinde tasarımda değişiklik yapılmasını talep etti.

Bu yorum bizim niyetimizden farklı olsa da, Saeta süreci saygıyla karşıladı ve FIFA tarafından iletilen gereklilikleri uyguladı.

Haiti Futbol Federasyonu ile birlikte Haiti futbolu için bu tarihi ana katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz ve takıma, Dünya Kupası'nda başarılar diliyoruz."

HAZIRLIK MAÇLARINDA ESKİ FORMAYI GİYDİLER

Haiti, turnuva öncesi Yeni Zelanda ve Peru ile oynadığı hazırlık maçlarında şu anda yasaklanan formayı giymişti.

İlgili Konular: #Dünya Kupası #FIFA #Haiti

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