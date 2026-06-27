Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fransa'dan dört gollü galibiyet! Ousmane Dembele'den hat-trick...

Fransa'dan dört gollü galibiyet! Ousmane Dembele'den hat-trick...

27.06.2026 00:00:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fransa'dan dört gollü galibiyet! Ousmane Dembele'den hat-trick...

Fransa, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki üçüncü maçında karşılaştığı Norveç'i 4-1 mağlup etti.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Fransa, 2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu üçüncü maçında Norveç ile karşı karşıya geldi.

ABD'deki Boston Stadyumu'nda oynanan mücadeleden Fransa, 4-1'lik galibiyet ile ayrıldı.

DEMBELE'DEN HAT-RICK

Fransa'ya galibiyeti getiren goller 7., 20. ve 32. dakikalarda Ousmane Dembele ve 90+4. dakikada Desire Doue'den geldi.

Norveç'in tek golünü ise 21. dakikada Thelo Aasgaard kaydetti.

Image

NORVEÇ PENALTI KAÇIRDI

Ayrıca Norveç, 50. dakikada Jorgen Larsen'in vuruşunda penaltıdan yararlanamadı.

Fransa bu sonuçla 9 puana ulaşarak son 32 turuna lider çıktı. Norveç ise 6 puanda kalarak son 32 turuna ikinci sırada yükseldi.

NORVEÇ'İN RAKİBİ BELLİ OLDU

I Grubu birincisi Fransa; C, D, F, G veya H gruplarından birinin üçüncüsüyle karşılaşacak.

İkinci bitiren Norveç ise E Grubu ikincisi Fildişi Sahili ile kozlarını paylaşacak.

İlgili Konular: #Dünya Kupası #fransa #Norveç #Ousmane Dembele

İlgili Haberler

TBF, EuroCup'ta yer alacak Türk takımlarını duyurdu!
TBF, EuroCup'ta yer alacak Türk takımlarını duyurdu! Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 2026-2027 sezonunda BKT EuroCup'ta yer alacak Türk takımlarını açıkladı.
Amed Sportif Faaliyetler, David Bates transferini resmen açıkladı!
Amed Sportif Faaliyetler, David Bates transferini resmen açıkladı! Süper Lig'in yeni ekibi Amed Sportif Faaliyetler, 29 yaşındaki İskoç futbolcu David Bates'i renklerine bağladı.
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Türk takımları belli oldu!
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Türk takımları belli oldu! Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 2026-2027 sezonunda FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Türk takımlarını açıkladı.