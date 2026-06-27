Fransa'dan dört gollü galibiyet! Ousmane Dembele'den hat-trick...

Fransa, 2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu üçüncü maçında Norveç ile karşı karşıya geldi.
ABD'deki Boston Stadyumu'nda oynanan mücadeleden Fransa, 4-1'lik galibiyet ile ayrıldı.
DEMBELE'DEN HAT-RICK
Fransa'ya galibiyeti getiren goller 7., 20. ve 32. dakikalarda Ousmane Dembele ve 90+4. dakikada Desire Doue'den geldi.
Norveç'in tek golünü ise 21. dakikada Thelo Aasgaard kaydetti.
NORVEÇ PENALTI KAÇIRDI
Ayrıca Norveç, 50. dakikada Jorgen Larsen'in vuruşunda penaltıdan yararlanamadı.
Fransa bu sonuçla 9 puana ulaşarak son 32 turuna lider çıktı. Norveç ise 6 puanda kalarak son 32 turuna ikinci sırada yükseldi.
NORVEÇ'İN RAKİBİ BELLİ OLDU
I Grubu birincisi Fransa; C, D, F, G veya H gruplarından birinin üçüncüsüyle karşılaşacak.
İkinci bitiren Norveç ise E Grubu ikincisi Fildişi Sahili ile kozlarını paylaşacak.