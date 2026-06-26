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FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Türk takımları belli oldu!

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Türk takımları belli oldu!

26.06.2026 23:24:00
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AA
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FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Türk takımları belli oldu!

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 2026-2027 sezonunda FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Türk takımlarını açıkladı.
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Türkiye Basketbol Federasyonu, 2026-2027 sezonunda Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde dört Türk takımının mücadele edeceğini duyurdu.

TBF'den yapılan açıklamada, "Yeni sezonda Galatasaray MCT Technic'in yanı sıra Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez mücadele edecek Trabzonspor'u ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i, bir yıl aranın ardından Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne geri dönen Glint Manisa Basket'i tebrik ediyoruz" denildi.

Önümüzdeki sezon Galatasaray ile Trabzonspor'un doğrudan, Manisa Basket ve Merkezefendi Belediyesi Basket de ön eleme turundan itibaren organizasyonda Türkiye'yi temsil edeceği kaydedildi.

Açıklamada, "Basketbol Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunda mücadele edecek bütün temsilcilerimize başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

HİDAYET TÜRKOĞLU'NDAN AÇIKLAMA 

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türk basketbolunun Avrupa kupalarında güçlü temsilinin artarak devam ettiğini bildirdi.

Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde 2026-2027 sezonunda ülkemizi temsil edecek Galatasaray MCT Technic, Trabzonspor ile ön eleme turunda mücadele edecek Glint Manisa Basket ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket’e başarılar diliyorum. Türk basketbolunun Avrupa kupalarındaki güçlü temsilinin artarak devam etmesinden memnuniyet duyuyor, tüm kulüplerimizin ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Konular: #galatasaray #trabzonspor #TBF #basketbol şampiyonlar ligi

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