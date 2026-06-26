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TBF, EuroCup'ta yer alacak Türk takımlarını duyurdu!

TBF, EuroCup'ta yer alacak Türk takımlarını duyurdu!

26.06.2026 23:29:00
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AA
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TBF, EuroCup'ta yer alacak Türk takımlarını duyurdu!

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 2026-2027 sezonunda BKT EuroCup'ta yer alacak Türk takımlarını açıkladı.
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Türkiye, BKT EuroCup'ta 2026-2027 sezonunda 3 takımla temsil edilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Türk basketbolu, 2026-2027 sezonunda BKT Avrupa Kupası'nda üç takımla temsil edilecek. Yeni sezonda Bahçeşehir Koleji ve Türk Telekom'un yanı sıra BKT Avrupa Kupası'nda mücadele edecek TOFAŞ'ı tebrik ediyoruz. Tüm temsilcilerimize başarılar dileriz" denildi.

HİDAYET TÜRKOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "BKT Avrupa Kupası'nda 2026-2027 sezonunda ülkemizi temsil edecek Bahçeşehir Koleji, TOFAŞ ve Türk Telekom’a başarılar diliyorum. Türk basketbolunun Avrupa kupalarında her geçen yıl daha güçlü şekilde yer alması bizler adına büyük bir mutluluk. Kulüplerimizin yeni sezonda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #Bahçeşehir Koleji #EuroCup #TBF #Türk Telekom

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