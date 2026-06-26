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Amed Sportif Faaliyetler, David Bates transferini resmen açıkladı!

Amed Sportif Faaliyetler, David Bates transferini resmen açıkladı!

26.06.2026 23:19:00
Güncellenme:
AA
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Amed Sportif Faaliyetler, David Bates transferini resmen açıkladı!

Süper Lig'in yeni ekibi Amed Sportif Faaliyetler, 29 yaşındaki İskoç futbolcu David Bates'i renklerine bağladı.
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Amed Sportif Faaliyetler, İskoç futbolcu David Bates’i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, savunmada görev alan 29 yaşındaki futbolcu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

SÖZLEŞME AYRINTILARI

Diyarbakır ekibi, İskoç futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Son olarak Belçika ekibi Standard Liège’de forma giyen Bates'in kariyerinde Raith Rovers, East Stirlingshire, Brechin City, Rangers, Hamburg, Cercle Brugge, Sheffield Wednesday, Aberdeen ve Mechelen takımlarında görev yaptığı kaydedildi.

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