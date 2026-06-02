Gana'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu duyuruldu

2.06.2026 13:33:00
Cumhuriyet Spor
Gana Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu belli oldu. Başakşehir forması giyen Jerome Opoku da kafilede yer aldı.

Gana Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre teknik direktör Carlos Querioz, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki Dünya Kupası'nda mücadele edecek 26 kişilik kadroyu belirledi.

RAMS Başakşehir'den Jerome Opoku da kadroda yer aldı.

Dünya Kupası L Grubu'nda İngiltere, Hırvatistan ve Panama ile mücadele edecek Gana'nın kadrosu şöyle:

Kaleci: Benjamin Asare (Hearts of Oak), Lawrence Ati-Zigi (St Gallen), Joseph Anang (St Patrick's Athletic)

Defans: Abdul Rahman Baba (PAOK), Gideon Mensah, Marvin Senaya (Auxerre), Alidu Seidu (Rennes), Abdul Mumin (Rayo Vallecano), Jerome Opoku (RAMS Başakşehir), Jonas Adjetey (Wolfsburg), Kojo Oppong Peprah (Nice), Derrick Luckassen (Pafos)

Orta saha: Thomas Partey (Villarreal), Kwasi Sibo (Real Oviedo), Augustine Boakye (Saint-Etienne), Caleb Yirenkyi (Nordsjaelland), Abdul Fatawu (Leicester City), Elisha Owusu (Auxerre)

Forvet: Kamaldeen Sulemana (Atalanta), Christopher Bonsu Baah (Al Qadsiah), Ernest Nuamah (Olimpik Lyon), Antoine Semenyo (Manchester City), Brandon Thomas-Asante (Coventry), Prince Kwabena Adu (Viktoria Plzen), Inaki Williams (Athletic Bilbao), Jordan Ayew (Leicester City)

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu resmen açıklandı.
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda A Milli Takım'ın rakibi olan Paraguay, aday kadrosunu resmen açıkladı.
1966 İngiltere Dünya Kupası: Çalınan kupa, Afrika boykotu ve tartışmalı final Cumhuriyet Podcast'in Dünya Kupası tarihi serisinde bu bölümde, futbolun beşiği İngiltere'de düzenlenen ve saha dışı olaylarıyla en az saha içi kadar konuşulan 1966 Dünya Kupası'nı ele alıyoruz.