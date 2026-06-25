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Milli takım ABD maçı hazırlıklarını tamamladı!

Milli takım ABD maçı hazırlıklarını tamamladı!

25.06.2026 04:53:00
Güncellenme:
AA
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Milli takım ABD maçı hazırlıklarını tamamladı!

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın üçüncü maçında karşılaşacağı ABD mücadelesinin hazırlıklarını tamamladı.
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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. maçında ABD’yle karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Carson Sports Park’taki antrenman, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirildi.

Sahada yapılan kısa toplantının ardından idman ısınma koşularıyla başladı.

MAÇ CUMA GÜNÜ

Futbolcular istasyon çalışması ve top kapma idmanın ardından antrenmanın basına kapalı bölümünde ABD maçının taktiği üzerinde çalıştı.

İdmanı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu takip etti. Teknik direktör Vincenzo Montella, antrenman öncesinde Bakan Bak'la kısa bir görüşme yaptı.

Türkiye-ABD karşılaşması 26 Haziran Cuma TSİ 05.00’te Los Angeles Stadyumu’nda oynanacak.

İlgili Konular: #ABD #türkiye #Dünya Kupası

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