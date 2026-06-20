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Milli bilardocu Serdar Gümüş'ten bronz madalya!

Milli bilardocu Serdar Gümüş'ten bronz madalya!

20.06.2026 21:23:00
Güncellenme:
AA
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Milli bilardocu Serdar Gümüş'ten bronz madalya!

Serdar Gümüş, Ankara'da düzenlenen Artistik Bilardo Dünya Şampiyonası'nı üçüncü sırada tamamladı.
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Ankara'da düzenlenen Artistik Bilardo Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Serdar Gümüş, bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Bilardo Federasyonu Tesisleri'nde yapılan organizasyona 10 ülkeden 32 sporcu katıldı. Şampiyonada Türkiye'yi, 8 sporcu temsil etti.

BRONZ MADALYA KAZANDI

Alman bilardoculardan Sven Goppinger'i son 16 turunda, Thomas Ahrens'i de çeyrek finalde yenen Serdar Gümüş, adını yarı finale yazdırdı. Hollandalı Benny Smits'e yarı finalde yenilen Serdar Gümüş, şampiyonayı üçüncü sırada bitirdi.

Milli sporculardan Hacı Arap Yaman ise organizasyonu çeyrek finalde tamamladı.

Benny Smits dünya şampiyonu olurken, Fransa'dan Kevin Tran gümüş madalya aldı. Üçüncülük kürsüsünü Serdar Gümüş ile Hollanda'dan Jop de Jong paylaştı. ​​​​​​​

İlgili Konular: #Ankara #bilardo #bronz madalya

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