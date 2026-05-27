Hollanda'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, 2026 Dünya Kupası kadrosunu belirledi. Hollanda'nın kadrosunda, sezonun ikinci yarısında Galatasaray forması giyen Noa Lang da yer aldı.
İşte Hollanda'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu:
Kaleci: Mark Flekken), Robin Roefs, Bart Verbruggen
Defans: Nathan Ake, Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, Jorrel Hato, Jan Paul van Hecke, Jurrien Timber, Micky van de Ven
Orta saha: Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Justin Kluivert, Teun Koopmeiners, Marten de Roon, Guus Til, Quinten Timber, Mats Wieffer
Forvet: Brian Brobbey, Memphis Depay, Cody Gakpo, Noa Lang, Donyell Malen, Tijjani Reijnders, Crysencio Summerville, Wout Weghorst.
