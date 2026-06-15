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Virgil van Dijk'tan su molalarına tepki: 'Bu hoşuma gitmedi'

Virgil van Dijk'tan su molalarına tepki: 'Bu hoşuma gitmedi'

15.06.2026 20:48:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Virgil van Dijk'tan su molalarına tepki: 'Bu hoşuma gitmedi'

Hollanda'nın 34 yaşındaki kaptanı Virgil van Dijk, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda uygulamaya konulan su ve reklam molaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk, Dünya Kupası'ndan itibaren uygulanmaya başlayan su ve reklam molaları ile ilgili konuştu.

Van Dijk, "Su molaları biraz ilginç çünkü şimdiye kadar neredeyse tüm maçları izledim ve her reklam arasına girildiğinde, bu durum biraz... Bu hoşuma gitmedi" dedi.

"PEK HOŞ BİR DURUM DEĞİL"

"Bence televizyondan maçı izleyen tarafsız seyirciler için de pek hoş bir durum değil" diyen deneyimli savunma oyuncusu, "Hava gerçekten çok sıcaksa, elbette bu molaların verilmesi iyi olur ama bence her maçı ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor. Neyse, sanırım bu durumla ilgili yeterince konuştum" açıklamasını yaptı.

Virgil van Dijk'ın formasını giydiği Hollanda, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Japonya ile 2-2 berabere kalmıştı.

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