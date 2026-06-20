Cumhuriyet Gazetesi Logo
Julian Nagelsmann: 'Sane'yi yedek bırakmam'

Julian Nagelsmann: 'Sane'yi yedek bırakmam'

20.06.2026 14:51:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Julian Nagelsmann: 'Sane'yi yedek bırakmam'

Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Leroy Sane'nin Fildişi Sahili ile oynanacak maçta ilk 11'de yer alacağını söyledi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili ile oynayacakları maç öncesi konuştu.

Nagelsmann, Leroy Sane'nin Curaçao maçında olduğu gibi Fildişi Sahili karşılaşmasında da ilk 11'de yer alacağını söyledi.

Alman teknik adam, "Leroy Sane, antrenmanlarda iyi performans gösterdi. Ben kamuoyunun etkisinde kalacak birisi değilim. Onu yedek bırakmak için bir neden göremiyorum" dedi.

Nagelsmann, "Sane özgüvenini bizden alıyor çünkü onu oynatıyoruz. Fildişi Sahili karşısında da iyi bir maç çıkaracak" sözlerini sarf etti.

Dünya Kupası'ndaki ilk maçınca Curaçao'yu 7-1 mağlup eden Almanya, ikinci maçında bugün (Cumartesi) Fildişi Sahili ile karşı karşıya gelecek. Almanya - Fildişi Sahili karşılaşması saat 23.00'te başlayacak.

İlgili Konular: #Almanya #Dünya Kupası #Julian Nagelsmann #Leroy Sane

İlgili Haberler

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na vedası Avrupa basınında: 'Altın nesil zafer hayallerine veda ediyor'
A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na vedası Avrupa basınında: 'Altın nesil zafer hayallerine veda ediyor' A Milli Takım'ın Paraguay'a 1-0 yenilerek 2026 Dünya Kupası'na veda etmesi tüm dünya basınında geniş yankı uyandırdı.
Paraguay basınından flaş Türkiye yorumu: 'Sözde güçlü takım'
Paraguay basınından flaş Türkiye yorumu: 'Sözde güçlü takım' A Milli Futbol Takımı, Paraguay'a 1-0 yenilerek 2026 Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansını kaybetti. Türkiye'ye karşı alınan galibiyet sonrasında Paraguay basınında dikkat çeken yorumlar yapıldı.
Dünya Kupası'nda tarihi karşılaşma
Dünya Kupası'nda tarihi karşılaşma Tunus ile Japonya arasında oynanacak mücadele, FIFA Dünya Kupası tarihinin 1000. maçı olarak kayıtlara geçecek.