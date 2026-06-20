Kerem Aktürkoğlu'ndan Vincenzo Montella sorusuna yanıt! Veda konuşması yapıldı mı?

A Milli Futbol Takımı'nın Paraguay'a 1-0 yenilerek Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından Vincenzo Montella'nın geleceği konuşulmaya başlandı.

VEDA KONUŞMASI YAPILDI MI?

Karşılaşmanın ardından Kerem Aktürkoğlu, Vincenzo Montella ile ilgili gelen soruyu yanıtladı.

"Teknik ekip tarafından bir veda konuşması oldu mu?" sorusuna cevap veren Kerem Aktürkoğlu, "Öyle bir şey olmadı tabii ki. Çünkü 24 senenin ardından bizi Dünya Kupası'na getiren kişiler de bizleriz. Aynı zamanda hocamız da bunun mimarlarından biri" ifadelerini kullandı.