Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kerem Aktürkoğlu'ndan Vincenzo Montella sorusuna yanıt! Veda konuşması yapıldı mı?

Kerem Aktürkoğlu'ndan Vincenzo Montella sorusuna yanıt! Veda konuşması yapıldı mı?

20.06.2026 17:22:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Kerem Aktürkoğlu'ndan Vincenzo Montella sorusuna yanıt! Veda konuşması yapıldı mı?

A Milli Futbol Takımı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, 1-0 kaybedilen Paraguay maçının ardından basın mensuplarına konuştu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

A Milli Futbol Takımı'nın Paraguay'a 1-0 yenilerek Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından Vincenzo Montella'nın geleceği konuşulmaya başlandı.

Image

VEDA KONUŞMASI YAPILDI MI?

Karşılaşmanın ardından Kerem Aktürkoğlu, Vincenzo Montella ile ilgili gelen soruyu yanıtladı.

"Teknik ekip tarafından bir veda konuşması oldu mu?" sorusuna cevap veren Kerem Aktürkoğlu, "Öyle bir şey olmadı tabii ki. Çünkü 24 senenin ardından bizi Dünya Kupası'na getiren kişiler de bizleriz. Aynı zamanda hocamız da bunun mimarlarından biri" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #türkiye #Dünya Kupası #Vincenzo Montella #kerem aktürkoğlu

İlgili Haberler

Paraguay basınından flaş Türkiye yorumu: 'Sözde güçlü takım'
Paraguay basınından flaş Türkiye yorumu: 'Sözde güçlü takım' A Milli Futbol Takımı, Paraguay'a 1-0 yenilerek 2026 Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansını kaybetti. Türkiye'ye karşı alınan galibiyet sonrasında Paraguay basınında dikkat çeken yorumlar yapıldı.
Dünya Kupası'nda tarihi karşılaşma
Dünya Kupası'nda tarihi karşılaşma Tunus ile Japonya arasında oynanacak mücadele, FIFA Dünya Kupası tarihinin 1000. maçı olarak kayıtlara geçecek.
Julian Nagelsmann: 'Sane'yi yedek bırakmam'
Julian Nagelsmann: 'Sane'yi yedek bırakmam' Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Leroy Sane'nin Fildişi Sahili ile oynanacak maçta ilk 11'de yer alacağını söyledi.