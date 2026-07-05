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Formula 1 Britanya Grand Prix'sinde zafer Charles Leclerc'in!

Formula 1 Britanya Grand Prix'sinde zafer Charles Leclerc'in!

5.07.2026 19:49:00
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Formula 1 Britanya Grand Prix'sinde zafer Charles Leclerc'in!

Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc, Britanya'da koşulan Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 9. yarışında damalı bayrağı ilk geçen isim oldu!
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. etabı Britanya Grand Prix'sini Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc kazandı.

İngiltere'nin Northamptonshire kontluğundaki 5,89 kilometrelik Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden yapılan ve güvenlik aracı eşliğinde sona eren yarışta Leclerc, 1 saat 27 dakika 11.335 saniyelik süreyle kazanarak bu sezonki ilk, kariyerinin ise 9. galibiyetini elde etti.

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RUSSELL VE HAMILTON TAKİP ETTİ

Mercedes takımından Britanyalı George Russell, yarışı liderin 0.427 saniye arkasında ikinci, Ferrari'nin Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise liderden 0.772 saniye farkla üçüncü bitirdi.

Formula 1'de sezon, 19 Temmuz Pazar günü koşulacak Belçika Grand Prix'siyle devam edecek.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar:

1. Kimi Antonelli (İtalya): 179

2. George Russell (Büyük Britanya): 154

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 147

4. Charles Leclerc (Monako): 108

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 97

Takımlar:

1. Mercedes: 333

2. Ferrari: 255

3. McLaren: 179

4. Red Bull: 128

5. Alpine: 60

İlgili Konular: #formula 1 #Charles Leclerc #ferrari

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