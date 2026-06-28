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Özbekistan'ı geriden gelerek devirdi: Demokratik Kongo ilk kez son 32 turunda

Özbekistan'ı geriden gelerek devirdi: Demokratik Kongo ilk kez son 32 turunda

28.06.2026 04:38:00
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Cumhuriyet Spor
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Özbekistan'ı geriden gelerek devirdi: Demokratik Kongo ilk kez son 32 turunda

Demokratik Kongo, geriye düştüğü maçta Özbekistan'ı 3-1 mağlup etti ve tarihinde ilk kez gruptan çıkarak son 32 turuna yükseldi.

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2026 Dünya Kupası K Grubu'nun üçüncü ve son haftasında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Özbekistan karşılaştı.

İki ülke tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geldi.

Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan maçın 10. dakikasında Özbekistan, Eldor Shomurodov'un şık golüyle öne geçti.

İlk yarı Özbekistan'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Khusanov'un ceza sahası içinde Yoane Wissa'ya yaptığı müdahale sonucunda hakem penaltı noktasını gösterdi. Wissa, 68. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu gole çevirdi ve skora eşitliği getirdi.

Fiston Mayele, 78. dakikada attığı golle Demokratik Kongo'yu öne geçirdi.

Wissa 90+1'de bir kez daha sahneye çıktı ve ülkesinin 3. golünü kaydetti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Demokratik Kongo, Özbekistan'ı 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla Demokratik Kongo Cumhuriyeti puanını 4'e yükseltti ve K Grubu'nu üçüncü sırada tamamladı. Sebastien Desabre'nin ekibi en iyi üçüncüler arasına girerek son 32 turuna yükseldi ve İngiltere'nin rakibi oldu.

Fabio Cannavaro yönetimindeki Özbekistan ise 0 puanla grubu son sırada tamamladı. İlk kez katıldığı Dünya Kupası'nda puan alamayan Orta Asya temsilcisi, grup aşamasında turnuvaya veda etti.

DEMOKRATİK KONGO TARİH YAZDI

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Dünya Kupası tarihindeki ikinci katılımında tarihi bir eşiği geçti.

Afrika temsilcisi, daha önce 1974’te Zaire adıyla turnuvada yer almış ancak grup aşamasındaki üç maçını da kaybederek gol atamadan kupaya veda etmişti. 

Aradan geçen 52 yılın ardından yeniden Dünya Kupası sahnesine çıkan Demokratik Kongo, bu kez hem turnuva tarihindeki ilk galibiyetini aldı hem de ilk kez gruptan çıkma başarısı gösterdi.

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