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Luckassen ve Brobbey, Dünya Kupası tarihine geçti

Luckassen ve Brobbey, Dünya Kupası tarihine geçti

28.06.2026 06:54:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Luckassen ve Brobbey, Dünya Kupası tarihine geçti

Derrick Luckassen ile Brian Brobbey, Dünya Kupası tarihinde ülkeleri adına gol atan ilk kardeş futbolcular oldu.

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2026 FIFA Dünya Kupası'nda turnuva tarihine geçen bir ilke imza atıldı. 

Gana Milli Takımı forması giyen Derrick Luckassen ile Hollanda Milli Takımı'nın yıldızı Brian Brobbey, Dünya Kupası tarihinde ülkeleri adına gol atan ilk kardeş futbolcular olarak kayıtlara geçti.

TARİHE GEÇTİLER

Babaları farklı olan kardeşlerden Derrick Luckassen, L Grubu'nda Hırvatistan karşısında Gana'nın tek golünü kaydetti. Brian Brobbey ise F Grubu'nda Tunus ve İsveç maçlarında toplam 3 kez fileleri havalandırarak bu tarihi başarıya ortak oldu.

LUCKASSEN TÜRKİYE'DE FORMA GİYDİ

30 yaşındaki Derrick Luckassen, kariyerinde Fatih Karagümrük ve Kasımpaşa formalarını giydi. Deneyimli savunmacı, kulüp kariyerini Güney Kıbrıs ekibi Pafos'ta sürdürüyor.

24 yaşındaki Brian Brobbey ise İngiltere temsilcisi Sunderland'de forma giyiyor.

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