Lionel Scaloni'den özeleştiri: 'Bizi zor durumda bıraktılar'

Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, İsviçre maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Scaloni, "Bu takım tarihi bir başarıya imza attı. Önümüzdeki maç için toparlanmamız gerekiyor. Bugün şans bizim yanımızdaydı" dedi.

"BİZİ OLDUKÇA ZOR DURUMDA BIRAKTILAR"

Takımının eksik yönlerine de değinen Arjantinli çalıştırıcı, "Gerçekçi olmak gerekiyor, geliştirmemiz gereken şeyler var" diye konuştu.

Rakiplerinin fiziksel gücüne dikkat çeken Scaloni, "Çok fiziksel bir takımla karşılaşacağımızı biliyorduk. Bu açıdan bizi oldukça zor durumda bıraktılar" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.