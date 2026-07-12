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Senegal'de Pape Thiaw dönemi sona erdi

Senegal'de Pape Thiaw dönemi sona erdi

12.07.2026 07:22:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Senegal'de Pape Thiaw dönemi sona erdi

Senegal Futbol Federasyonu (FSF), teknik direktör Pape Thiaw ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

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Belçika karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen uzatmalarda 3-2 mağlup olarak turnuvaya son 16 turunda veda eden Senegal'de, teknik direktör Pape Thiaw ile yollar ayrıldı. 

Federasyondan yapılan açıklamada, sportif sonuçların değerlendirilmesi sonrası "Senegal futbolunun üstün menfaatleri doğrultusunda" teknik kadroda değişikliğe gidilmesine karar verildiği belirtildi. 

Federasyon Başkanı Abdoulaye Fall'ın, kararın resmi bildirimini yapacağı ve milli takımlarda yeniden yapılanma sürecini yöneteceği ifade edildi.

İlgili Konular: #Senegal #2026 Dünya Kupası #Pape Thiaw

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