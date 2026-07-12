Senegal'de Pape Thiaw dönemi sona erdi

Belçika karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen uzatmalarda 3-2 mağlup olarak turnuvaya son 16 turunda veda eden Senegal'de, teknik direktör Pape Thiaw ile yollar ayrıldı.

Federasyondan yapılan açıklamada, sportif sonuçların değerlendirilmesi sonrası "Senegal futbolunun üstün menfaatleri doğrultusunda" teknik kadroda değişikliğe gidilmesine karar verildiği belirtildi.

Federasyon Başkanı Abdoulaye Fall'ın, kararın resmi bildirimini yapacağı ve milli takımlarda yeniden yapılanma sürecini yöneteceği ifade edildi.