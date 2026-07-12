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Conor McGregor ile Max Holloway maçında büyük hayal kırıklığı... Bir dakikada nakavt oldu!

Conor McGregor ile Max Holloway maçında büyük hayal kırıklığı... Bir dakikada nakavt oldu!

12.07.2026 09:36:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Conor McGregor ile Max Holloway maçında büyük hayal kırıklığı... Bir dakikada nakavt oldu!

İrlandalı karma dövüş sporcusu Conor McGregor ile ABD'li sporcu Max Holloway'in karşı karşıya geldiği UFC mücadelesi kısa sürede sonuçlanarak sporseverleri hayal kırıklığına uğrattı.
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Karma dövüş sanatları (MMA) takipçilerinin merakla beklediği ve UFC 329 organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen müsabakada Conor McGregor ile Max Holloway karşı karşıya geldi.

YILLLARDIR BEKLENEN MAÇTA HAYAL KIRIKLIĞI

Son resmi karşılaşmasına 2021 yılında çıkan Conor McGregor'ın bu maçı yılın en çok beklenen MMA organizasyonlarından biri olarak değerlendiriliyordu. Fakat milyonlarca seyirci karşılaşmanın ilk bölümlerinde adeta hayal kırıklığına uğradı.

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İrlandalı sporcu Conor McGregor karşılaşmanın ilk saniyelerinde sağ bacağından sakatlandı. Max Holloway, karşılaşmayı teknik nakavt ile kazandı. Yıllardır Conor McGregor'ın ringlere dönmesini bekleyen milyonlarca sporsever büyük hayal kırıklığına uğradı.

"DİZ BAĞLARIM KOPTU"

Eski tüy sıklet şampiyonu Holloway karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, İrlandalı dövüşçü iyileştiğinde McGregor ile bir kez daha karşılaşma ihtimalini değerlendireceğini söyledi.

Holloway, "Olan oldu, UFC ile oturup konuşacağım. Bu maç için büyük bir beklenti vardı. Bunu bir kez daha tekrarlamalıyız. Taraftarlar için bir kez daha" dedi.

Conor McGregor ise, "Diz bağlarım koptu. Paramparça oldu. Dövüşe girerken hiçbir sakatlığım yoktu. Kamp boyunca da dövüş öncesi kuliste de tekmeler atıyor, ayağımı yere basıyor ve zıplıyordum. Bu bir anda ortaya çıktı. Şu an psikolojik olarak tarif edilemeyecek kadar kötü durumdayım. Bunu ancak cehennem gibi diye tanımlayabilirim" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #UFC #Conor Mcgregor #dövüş

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