Gol sesi çıkmadı: Portekiz ve Kolombiya'nın son 32'deki rakipleri belli oldu

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda Kolombiya ile Portekiz karşı karşıya geldi.

Hard Rock Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısında 21 şut çekildi ama fileler havalanmadı.

Davinson Sanchez'in 90+1. dakikada attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Heyecanlı geçen maçın ikinci yarısında da gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 berabere tamamlandı.

Bu sonuçla Kolombiya, 7 puanla gruptan lider olarak çıktı ve son 32 turunda Gana ile eşleşti.

Portekiz ise 5 puanla ikinci oldu ve Hırvatistan'ın rakibi oldu.

RONALDO, MATTHAUS’U YAKALADI

Cristiano Ronaldo, Kolombiya karşısında Dünya Kupası kariyerindeki 25. maçına çıktı. Portekizli yıldız, bu alanda Lothar Matthaus’u yakalayarak turnuva tarihinde en fazla maça çıkan oyuncular listesinde Lionel Messi’nin ardından ikinci sıraya ortak oldu.

Dünya Kupası tarihinde en fazla maça çıkan oyuncular listesinde Lionel Messi 28 maçla zirvede yer alırken, Ronaldo ve Matthaus 25’er maçla onu takip ediyor. Miroslav Klose 24, Paolo Maldini ise 23 maçla listenin devamında bulunuyor.