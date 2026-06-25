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Mark McKenzie'den Türkiye'ye övgü: 'Farklı ve zorlu bir rakip'

Mark McKenzie'den Türkiye'ye övgü: 'Farklı ve zorlu bir rakip'

25.06.2026 02:38:00
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Mark McKenzie'den Türkiye'ye övgü: 'Farklı ve zorlu bir rakip'

ABD'li oyuncu Mark McKenzie, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynayacakları Türkiye maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. maçında Türkiye ile karşılaşacak ABD'nin milli futbolcusu Mark McKenzie, görüşlerini aktardı.

Takımın kamp yaptığı Great Park Sports Complex'te basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 27 yaşındaki McKenzie, şimdiye kadar iki maçta da çok güçlü oyun ortaya koyduklarını, bunu Türkiye karşısında da devam ettirmek istediklerini söyledi.

"TÜRKİYE ZORLU BİR RAKİP"

McKenzie, zor bir maça çıkacaklarını anlatarak, "Türkiye farklı ve zorlu bir rakip. Kazanmak istiyoruz ve onların kalitesine saygı duymamız gerekiyor. Ancak bizim için mesele, şimdiye kadar gösterdiğimiz aynı yoğunluğu sahaya yansıtabilmek. Bizim için olay, kendi zihniyetimize, kendimize odaklanmak ve kendi durumumuzu kontrol edebildiğimizden emin olmak" dedi.

"TÜRKİYE'YE SAYGI DUYUYORUZ"

Türkiye'nin kaliteli bir kadrosu bulunduğuna işaret eden McKenzie, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve onların da turnuvayı kendileri için doğru notayla bitirmek isteyeceklerini, sahaya çıkıp 3 puanı almak isteyeceklerini biliyoruz. Bizim için de Paraguay'da ve Avustralya'da yaptığımızın aynısını yapıp, bunu daha da artırmak önemli. Yoğun bir maç olacak, ülkemizi ve ailelerimizi en üst düzeyde temsil ettiğimiz bir maç olacak. Buraya gelip ülkemizi ve ailelerimizi en üst düzeyde temsil etmek, yapabileceğimizi bildiğimiz performansları sergilemek istiyoruz. Bu bir süreç. Bir gecede çözülecek bir şey değil, tek bir kampta, hatta 6 veya 12 ayda da çözülemez. Ama bu grup içerisinde bunu isteyen tüm oyuncular ve teknik kadro olarak o inanca sahibiz. Niyetimiz, turnuvaya galibiyetle başlayıp her şeyi adım adım götürmekti."

İlgili Konular: #ABD #türkiye #Dünya Kupası

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