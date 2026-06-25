Brezilya İskoçya'yı üç golle geçti: Dünya Kupası'nda üst tura lider çıktı!

Brezilya, 2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu üçüncü maçında İskoçya ile karşılaştı.

ABD'nin Miami kentindeki Hard Rock Stadyumu'nda oynanan mücadeleden Brezilya 3-0'lık galibiyet ile ayrıldı.

BREZİLYA LİDER ÇIKTI

Brezilya'ya galibiyeti getiren golleri 7. ve 45+3. dakikada Vinicius Junior ile 60. dakikada Matheus Cunha kaydetti.

Bu sonuçla Brezilya grupta 7 puana ulaştı ve son 32 turuna averajla lider çıktı. İskoçya ise 3 puanda kalarak grubu üçüncü sırada tamamladı.

VINICIUS JUNIOR TARİHE GEÇTİ

Vinicius Jr., Brezilya formasıyla Dünya Kupası'ndaki ilk üç maçında da gol atan dördüncü futbolcu oldu.

Bu başarıya daha önce Ronaldo Nazario, Romario ve Rivaldo ulaşmıştı.

25 yaşındaki yıldız futbolcu, Dünya Kupası kariyerinde çıktığı 7 maçta 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

NEYMAR 980 GÜN SONRA MİLLİ TAKIMA DÖNDÜ

Brezilya'nın yıldız futbolcusu Neymar, 2026 Dünya Kupası'nda ilk kez forma giydi.

76. dakikada Matheus Cunha'nın yerine oyuna dahil olan Neymar, 980 gün aradan sonra Brezilya Milli Takımı formasını yeniden sırtına geçirdi.

34 yaşındaki yıldız, Pele, Djalma Santos ve Cafu'nun ardından Brezilya tarihinde dört farklı Dünya Kupası'nda forma giyen dördüncü futbolcu oldu.

Neymar, grubun ilk iki maçını sakatlığı nedeniyle kaçırmıştı.