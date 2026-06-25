Fas son 32 turuna yükseldi: Haiti Dünya Kupası'na veda etti!

Fas, 2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu üçüncü maçında Haiti ile karşılaştı.

ABD'nin Atlanta kentindeki Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan mücadeleden Fas, 4-2'lik galibiyet ile ayrıldı.

FAS SON 32 TURUNDA

Fas'a galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Achraf Hakimi, 45+1. dakikada Ismael Saibari, 78. dakikada Soufiane Rahimi ve 89. dakikada Gessime Yassine kaydetti.

Haiti'nin golleri ise 10. dakikada Yassine Bounou kendi kalesine ve 43. dakikada Wilson Isidor kaydetti.

Bu sonuçla Fas, grupta 7 puana ulaştı ve son 32 turuna averajla ikinci sırada çıktı. Haiti ise puansız olarak turnuvaya veda etti.